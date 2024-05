Ti presentiamo Airbnb Iconicos, vivi l'esperienza di soggiornare in uno spazio circondato dai tuoi personaggi preferiti

Airbnb ha tenuto un bellissimo evento il 1° maggio a Los Angeles dove ha presentato la sua nuova espansione chiamata ICONIC, un modo per vivere l'esperienza di soggiornare in uno spazio Airbnb in modo speciale insieme ai propri personaggi preferiti.

È così che Airbnb ha intrapreso il gigantesco compito di ricreare film e personaggi famosi in una casa o in una stanza in diverse parti del mondo, e questo è solo l'inizio di ciò che verrà.

Oggi, Airbnb presenta i suoi primi 11 distinti marchi Airbnb, con nuove esperienze da introdurre in tutto il mondo durante tutto l'anno.

Avventura ad alta quota in una casa più alto Dormi in una delle case più iconiche di Disney e Pixar e sì, galleggia. Durante l'evento, era esposta una replica della casa di Up con tutti i dettagli iconici di quel film, come la bacchetta dell'eroe, i palloncini della casa, le foto di famiglia, la cuccia del cane e altro ancora.

Trascorri la notte dentro Museo Ferrari A Maranello, in Italia. Questa stanza ha 8 Ferrari attorno al letto e tutto è dipinto esattamente dello stesso colore della Ferrari.

Entra nel mondo X-Men '97 In un rendering animato 2D della X-Mansion da Animazione Marvel (Westchester, New York). Questa casa è stata dipinta a mano per creare l'illusione di vivere in un fumetto.

Serata VIP con Kevin HartEntra con lui Kuramino Live LoungeCome se fossi un membro VIP. Vivi l'esperienza di avere uno spettacolo comico speciale.

alzarsi a Museo d'Orsay Assisti alla storica cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Sulla riva della Senna.

Partecipa a una sessione indimenticabile in una stanza con Doja Gatto. Un'incredibile performance speciale con il famoso artista.

gioca con Ciao Lamy La stella di TikTok e la sua faccia dentro Fortnite Battaglia reale.

vai con Fayed Per un tour di una settimana, unisciti al FERXXOCALIPSIS World Tour.

Per un tour di una settimana, unisciti al FERXXOCALIPSIS World Tour. Visita la casa familiare mai vista prima di una star di Bollywood Janhvi Kapoor A Chennai, in India.

A Chennai, in India. Crea ricordi indimenticabili Con un film Disney e Pixar Al rovescio 2 Trascorre una notte al quartier generale, il centro di controllo emotivo di Riley.

Abbiamo parlato con Tara Bunch, xxx, di questa nuova proposta che ha impiegato diversi anni per concretizzarsi. “Ci siamo resi conto che queste esperienze coinvolgenti sono molto popolari. È come un'esperienza irripetibile e solo Airbnb può farlo. Sappiamo che piacerà a un'ampia gamma di viaggiatori internazionali, mercati internazionali e giovani viaggiatori.”

Tra gli altri nuovi mercati che il mercato ispanico sta attraendo, Tara Bunch ha spiegato che gli host latini sono aumentati del 30% negli ultimi anni. “C'è un forte desiderio di ospitare perché è qualcosa che puoi fare e puoi usarlo per integrare il tuo reddito. Penso che, soprattutto con alcune delle pressioni economiche che alcune economie stanno vivendo, sia stato un modo per le persone di sbarcare il lunario. ”, ha detto, del mese. La nuova Accademia di Airbnb aiuta gli host a migliorare in questo lavoro.

Le notizie includono anche aggiornamenti su come la piattaforma continuerà a migliorare l'esperienza Airbnb per ospiti e host in vista dell'intensa stagione dei viaggi:

Nuove funzionalità per i viaggi di gruppo: Oltre l’80% delle prenotazioni Airbnb sono viaggi di gruppo. Sono ora disponibili nuove funzionalità per rendere la pianificazione di questo tipo di viaggi più semplice che mai, dagli elenchi di preferiti condivisi e inviti di viaggio a un'esperienza di messaggistica completamente riprogettata.

Oltre l’80% delle prenotazioni Airbnb sono viaggi di gruppo. Sono ora disponibili nuove funzionalità per rendere la pianificazione di questo tipo di viaggi più semplice che mai, dagli elenchi di preferiti condivisi e inviti di viaggio a un'esperienza di messaggistica completamente riprogettata. Miglioramenti dell'host: Con oltre cinque milioni di host sulla piattaforma, Airbnb offre ora una serie di miglioramenti agli host in base al loro feedback, inclusi miglioramenti alla dashboard dei ricavi e aggiornamenti alla scheda Annunci lanciati a novembre per un maggiore controllo e un modo più semplice per navigare rapidamente Passa dalla modalità Host alla modalità ospite all'interno dell'app.

Saranno selezionate solo 4.000 persone per vivere questa esperienza con Airbnb, quindi affrettati a candidarti per essere selezionato e vivere un momento speciale.

Per prenotare e partecipare a questa esperienza, clicca Qui

