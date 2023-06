“Ti renderai conto di non essere gay”: Elliot Page afferma di aver sperimentato l’omofobia a Hollywood

Elliot Page è uscito allo scoperto e ha annunciato di essere un uomo transgender nel 2020. L’attore, che in precedenza si era identificato come una donna lesbica, ha subito discriminazioni e attacchi di odio che lo hanno caratterizzato durante la sua permanenza a Hollywood. Mesi fa, mi sono ricordato di aver avuto attacchi di panico durante la promozione Giugnoe ha spiegato di aver raggiunto la stabilità mentale grazie a progetti come Accademia degli ombrelli su Netflix. L’attore ha pubblicato un file Libro dei ricordi Nel dettaglio come furono quegli anni, la paginamostrando come UN conoscenza Ho messo in dubbio la sua sessualità Da che parte prevale Omofobia nell’industria cinematografica.

durante dalla rivista la gente E nel cap Il famoso stronzo alla festal’Attore racconta come, ad una festa tenutasi dieci anni fa, fu avvicinato da un noto personaggio della Settima Arte che gli chiese se fosse gay. “Non sei gay, questo non esiste. Hai solo paura degli uomini. Ti fotterò finché non ti renderai conto che non sei gay.”Ho schioccato le dita. È vero, quest’uomo, secondo Elliott Page, si è pentito di averglielo detto, e pochi giorni dopo si sono incontrati in una palestra e lui si è scusato. “Lo giuro, non ho problemi con i gay,” scatto.

Secondo l’attore, quel tipo di Maleducazione È popolare a Hollywood e fa parte della quota da pagare se fai parte del gruppo LGTBIQ+, uno stigma che esiste ancora oggi nel settore. “Non rivelerò il suo nome”, dice Elliott nel suo libro, “ma lo scoprirà e saprà che è lui”. “Ho avuto variazioni di questo molte volte nel corso della mia vita, molte persone gay Se ne occupa costantemente. Sono momenti Spesso non ne parliamo o dovremmo ignorarloQuando in realtà sono terribili.”

“ Nelle sue memorie, sottolinea come l’omofobia si manifesti nei momenti quotidiani e nell’industria cinematografica.

“Ho deciso di inserire quella storia nel libro perché voglio evidenziare la realtà, Merda con cui abbiamo sempre a che fare, soprattutto in ambienti prevalentemente cis ed etero. Come navighiamo in questo mondo in cui o hai momenti più estremi come questo o battute più sottili “, ha concluso l’attore.