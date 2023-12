Ti sorprenderà moltissimo

i phone







Con il Versione iOS 17.2Apple intende rafforzare la propria leadership nel mercato della tecnologia mobile. integrazione Tecnologie all’avanguardia come Qi2 Il miglioramento continuo dei suoi programmi è una prova evidente del suo impegno per l’innovazione e l’eccellenza. Gli utenti iPhone potranno godere di un’esperienza migliorata ed efficiente.

Personalizza le notifiche

Apple ha introdotto una funzione completamente nuova che ha sorpreso molti utenti: l’it Possibilità di personalizzare le notifiche delle app predefiniteSia in termini di suono che di vibrazione. È un grande cambiamento per iOS, dove in precedenza gli utenti non avevano la possibilità di scegliere il suono di notifica predefinito.

all’interno Impostazioni dei suoni e delle vibrazioni dell’iPhonePuoi personalizzare suonerie, messaggi, messaggi vocali, e-mail, notifiche del calendario e promemoria. A partire da iOS 17.2, è stata inclusa una nuova opzione chiamata “Notifiche predefinite” per le notifiche delle app che non consentivano modifiche precedenti.

Sebbene molte app, come le app di messaggistica come WhatsApp, abbiano… Impostazioni personalizzabili per i toni di notificaAltri non hanno questa opzione, risultando in toni e vibrazioni preimpostati senza possibilità di selezione. Con questo aggiornamento è ora possibile modificare queste impostazioni, fornendo un maggiore controllo sulle notifiche delle app che in precedenza non avevano questa opzione.

IL Passaggi da seguire il seguente:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Trova e seleziona l’opzione “Suoni e vibrazioni” o qualcosa di simile. Trova la sezione chiamata “Avvisi predefiniti” o “Avvisi predefiniti”. All’interno di questa sezione potrai scegliere tra una varietà di toni di notifica disponibili, siano essi toni predefiniti o toni personalizzati che hai aggiunto. Puoi anche trovare opzioni per selezionare diversi modelli di vibrazione preimpostati o persino creare la tua vibrazione personalizzata.

Supporto Qi2 su tutti i modelli iPhone 13 e 14

IL L’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS 17.2 di Apple, ha aggiunto la funzionalità di ricarica Qi2 a tutti i modelli di iPhone 13 e iPhone 14, come previsto nell’anteprima di questo aggiornamento. Oltre a questo miglioramento, l’aggiornamento include numerose correzioni di bug e ulteriori miglioramenti.

Questo aggiornamento rappresenta un traguardo importante per Utenti di iPhone 13 e iPhone 14 Aggiungendo il supporto per la ricarica Qi2 a questi modelli. Inizialmente questa funzione era limitata all’iPhone di ultima generazione, lanciato a settembre, ma ora viene ampliata anche ai modelli più vecchi.

Altre notizie

Finalmente è arrivata l’app che Apple aspettava da tempo: Diary. Questa app consente agli utenti di tenere un diario personale sul proprio dispositivo mobile, dove possono registrare le proprie esperienze quotidiane e Aggiungi mappe, foto o altri elementi dalle app originali per creare un ricordo dettagliato di ciò che hanno vissuto. In questo modo, potranno rivedere e ricordare le loro esperienze ogni volta che lo desiderano, permettendo loro di guardare indietro e rivivere momenti importanti.

D’altronde, con il nuovo aggiornamento iOS, è diventato… Funzione di registrazione video con audio spaziale È disponibile per i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Questa funzione consente la registrazione video con il suono spaziale Dolby Atmos, offrendo un’esperienza audio coinvolgente. Apple ha abilitato questa funzione per creare contenuti compatibili con Apple Vision Pro.

Allo stesso modo, i modelli iPhone 15 e 15 Pro includono a Pulsante di azione che sostituisce il tradizionale pulsante di disattivazione dell’audio. Questo pulsante può essere configurato per selezionare diverse funzioni, inclusa l’opzione per attivare la traduzione vocale automatica. Questa funzione garantisce una maggiore versatilità nell’utilizzo del dispositivo, prevedendo la possibilità di traduzioni vocali automatiche.









