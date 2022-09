Tiafoe dà il colpo di grazia alla prima Laver Cup per il resto del mondo

L’ultimo valzer di Federer Lacrime di commozione dopo la sconfitta formano una coppia con Nadal

E l’americana Frances Tiafoe ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, che ha sperperato quattro punti nella partita, 1-6, 7-6 (11), 10-6, regalando al resto del mondo la sua prima Lever Cup. Questi sono da John McEnroeche aveva perso nelle precedenti quattro edizioni della competizione, domenica ha fatto perfettamente, con tre vittorie su tre, a sollevare il pareggio e strappare l’Europa Bjorn Borg Coppa di Laver.

All’O2, nella giornata iniziata con 8-4 a favore degli europei, Tiafoe, boia di Federer e Nadal in doppio, ha siglato quattro match point contro Tsitsipas e assegnato gli ultimi tre punti al resto del mondo.

L’americano, dopo aver perso il primo set con un clamoroso 6-1 e prima dei tredici tiri vincenti di Tsitsipas, ha ritrovato l’equilibrio e ha spostato il match sul “tie-break” del secondo set e lì ha evitato la vittoria greca rilanciando quattro punti. lui per incontrarlo.

Prima di affrontare i tesissimi Tsitsipas, Tiafoe, con due punti impressionanti nell’ottimo playoff, ha segnato 8-2 contro il giocatore dell’Athens ed è caduto a terra per festeggiare il primo Laver.

Ballo McEnroe

McEnroe, capitano dei Losers per quattro copie, ha finito per ballare sulla pista da ballo dopo aver posto fine al dominio europeo. Il Vecchio Continente, dall’inizio del torneo nel 2017, aveva vinto a Praga, Chicago, Ginevra e Boston, ma domenica ha perso 13-8 contro il resto del mondo.

La vittoria arriva nella versione più speciale del suo creatore, a Roger Federer Che non avrebbe mai più giocato nei campionati professionistici e che è stato espulso venerdì scorso all’O2 in doppio Rafael Nadalanche lui non ha giocato più nel torneo perché si è recato a Manacor in attesa della nascita del suo primo figlio.

Questa edizione rivendica anche il numero Jack Calzinoche è diventato l’uomo con il maggior numero di partite della competizione (16), il maggior numero di vittorie (9), il maggior numero di vittorie (10) e il maggior numero di punti (20).