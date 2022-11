Tiafoe e Fritz provano a dare agli USA lo scettro della Coppa Davis

Francis Tiafoe e Taylor Fritz hanno trascorso il 2022 creando scoperte per se stessi e per il tennis statunitense. Questa settimana cercheranno di catturare qualcos’altro: il primo titolo di Coppa Davis del loro paese in 15 anni.

“È passato molto tempo dall’ultima volta che l’abbiamo fatto, e penso che questa sia una delle migliori squadre che abbiamo mai avuto. Speriamo che questo gruppo di ragazzi possa fare bene”, ha detto Tiafoe, che ha raggiunto le semifinali di gli US Open di settembre.

“Penso davvero che possiamo venire qui e fare qualcosa di speciale”, ha detto lunedì il 24enne del Maryland in un’intervista telefonica. “Ci manca il Ringraziamento e tutto il resto, e ne varrà la pena. Siamo sicuramente una delle migliori squadre in circolazione”.

Gli ultimi round delle finali della Coppa Davis si svolgono a Malaga, in Spagna. Le partite dei quarti di finale inizieranno martedì, con un duello tra Australia e Olanda

Croazia e Spagna si incontrano mercoledì. In questo duello mancheranno due dei migliori tennisti: lo spagnolo Rafael Nadal, quattro volte campione Slam, e Carlos Alcaraz, attualmente numero uno in classifica.

Al contrario, l’unico tennista a vincere un torneo del Grande Slam e sopravvivere a Davis, il vincitore degli US Open 2014 Marin Cilic, sarà pronto per la resa dei conti.

Le partite dei quarti di finale si concluderanno giovedì quando gli Stati Uniti affronteranno l’Italia e il Canada affronterà la Germania. Le semifinali sono in programma venerdì e sabato, domenica si deciderà il titolo.

Ogni duello prevede due incontri di singolare con un massimo di tre set e un duello di doppio.

L’Italia sarà senza i suoi giocatori chiave a causa di infortuni: il finalista di Wimbledon 2021 in forma Matteo Berrettini ha un piede dolorante, mentre Yannick Sener ha un infortunio al dito del piede.

Guidata da Mardi Fish, la squadra americana comprende Fritz, nono in classifica e eliminato al quarto turno delle ATP Finals di Torino. Partecipa anche Tiafoe, 19 anni, insieme agli specialisti del doppio Jack Sock e Tommy Poole.