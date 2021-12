Il Tigre della vittoria 1200 Questo è di serie sulla gamma di bici da asfalto 1200 di Triumph, che è stata recentemente aggiornata per essere uno dei modelli standard del segmento.

prezzo: 19.650 € Energia: 150 cavalli | Dislocamento: 1.160 cc | taccuino: un

Il Tigre della vittoria 1200 È il modello trendy su strada e per lunghi viaggi in moto indipendentemente dal tipo di asfalto o strada. Questo modello sarà diviso in due famiglie (GT Asphalt, Rally Off-Road), questa vettura è più leggera di 25 kg rispetto al suo predecessore, 9 CV e si posiziona ai vertici in termini di dotazione tecnologica, con tutto il necessario. E quasi immagina.

Questo è incredibile Triumph maxitrail Per la prima volta un motore completamente nuovo. Si tratta di un tre cilindri T jet da 1.160 cc, distribuzione DOHC, quattro valvole per cilindro e iniezione elettronica. Il suo pescaggio è a 180, 270 e 270 gradi, con un comando di lancio con un’area corta e due lunghe distanze tra i momenti di accensione di ciascun cilindro, che con questi dati fornisce un’ottima accelerazione e velocità massima. Tutta questa potenza viene trasmessa alla ruota posteriore tramite un nuovo cardano.

il nuovo Tigre della vittoria 1200 Viene fornito con un set completo di dispositivi elettronici che aiutano a controllare questa energia e la sua dose. Il sistema di controllo della trazione a due modalità (strada e pioggia) consente di adattare la potenza alle condizioni dell’asfalto, migliorando la sicurezza. Altre versioni hanno 4 modalità di guida: Road, Rain, Off-Road e Sport con Triumph Semi-Active Suspension (TSAS), Curve Enhanced ABS e Curve Enhanced Traction Control, tra le altre apparecchiature elettroniche.

✅ Rivista Digitale Mondomotero Novembre 2021 ✅

Ora offre forza 150 CV a 9.000 giri/min (+ 9CV), diventando la moto Cardan più potente della sua categoria. La coppia è più alta di 8 Nm e ora arriva 130 Nm a 7000 giriE parlando del cardano, la nuova generazione Tiger 1200 incorpora un nuovo sistema di trasmissione cardanico leggero che richiede pochissima manutenzione.

All’interno della parte del ciclo vittoria ho preso quello nuovo tigre 1200 Con un kit di sospensione di alta qualità composto da una forcella rovesciata da 49 mm e una forcella singola semiattiva, 200 mm di escursione (220 mm sulle versioni Rally).

Il Nuovo Tiger 1200 All’anteriore monta un impianto frenante a due dischi da 305 mm con pinze Brembo monoblocco a quattro pistoncini e attacco radiale, mentre al posteriore c’è un disco da 282 mm con una pinza Nissin singola. Questo set è completo di ABS convertibile di serie.

che è modello di percorso di vittoria È una moto da viaggio ideale grazie al display regolabile elettronicamente, all’ergonomia precisa e ponderata o alla presa di corrente da 12V per la ricarica di dispositivi mobili o GPS. Inoltre è dotato di un serbatoio da 20 litri che offre una grande autonomia grazie anche ai suoi bassi consumi.

Il Tigre della vittoria 1200 Ha un peso a secco di 240 kg e un’altezza della seduta compresa tra 837 mm e 857 mm, adattandosi a utenti di qualsiasi statura. Ma è disponibile anche una panca più bassa fino a 790 mm, che rende questo modello accessibile a un’ampia gamma di utenti.

I pesi per versioni sono i seguenti:

Tiger 1200 GT: 240 kg

Tiger 1200 GT Pro: 245 kg

Explorer Tiger 1200 GT: 255 kg

Tiger 1200 Rally Pro: 249 kg

Tiger 1200 Rally Explorer: 261 kg

Elettronica e attrezzature Triumph Tiger 1200 2022

Il Tiger 1200 2022. Vittoria Offre una dotazione di serie più che completa in base alle versioni:

Nuovo sistema radar Triumph Blind Spot, sviluppato in collaborazione con Continental (solo modelli GT Explorer e Rally Explorer): il radar punto cieco va all’indietro e avvisa il passeggero quando un altro veicolo si trova nel punto cieco, mentre l’assistente al cambio di corsia impartisce un comando più evidente Avvertimento se il conducente sta per cambiare corsia e un altro veicolo si sta avvicinando da dietro.

Le nuove sospensioni semi-attive Showa appositamente configurate per un grande controllo dinamico

Nuovo quadro strumenti con display TFT da 7 pollici e sistema di connettività integrato “My Triumph” di serie

Il controllo della trazione è stato migliorato per le curve tramite IMU

ABS in curva

Fino a 6 modalità di guida: “Rain”, “Road”, “Sport” (nella GT), “Rider (configurabile)”, “Off-Road” (aggiunto a GT Pro e GT Explorer) e “Off-Road”. Pro” (aggiunge in Raleigh)

Sistema “Keyless” al 100% per l’avviamento senza chiave di avviamento, blocco sterzo e serbatoio carburante

Nuova illuminazione full LED con luci diurne e fari adattivi (non disponibile su GT)

Triumph Shift Assist (di serie su tutti i modelli tranne GT)

Manubrio e sedili riscaldati (i sedili riscaldati sono di serie solo sui modelli GT Explorer e Rally Explorer)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici -TPMS- (di serie solo sui modelli GT Explorer e Rally Explorer)

Assistenza alla partenza in salita (non disponibile su GT)

Cruise control (non disponibile su GT)

Schermo regolabile in altezza con una sola mano

Paramanos

Paramotore e paraurti in alluminio (GT Pro e GT Explorer)

Coperchi carter motore, parafanghi serbatoio e motore in alluminio più resistenti (Rally Pro e Rally Explorer

Le pinze freno standard sono disponibili su tutte le versioni Brembo StelimaRadiale (pompa radiale Magura) con dischi da 320 mm. Dietro c’è una pinza a un pistoncino con un disco da 282 mm.

la gamma Quindi sono i seguenti:

Kit Triumph Tiger 1200 GT 2022: cerchi in alluminio da 19-18

– Tiger 1200 GT (serbatoio da 20 litri)

– Tiger 1200 GT Pro (serbatoio da 20 litri)

– Tiger 1200 GT Explorer (serbatoio 30 litri)

Kit Triumph Tiger 1200 Rally 2022: cerchi tubeless 21 -18

– Tiger 1200 Rally Pro (serbatoio da 20 litri)

– Tiger 1200 Rally Explorer (serbatoio 30 litri)

Triumph Tiger 1200 2022. Colori

A seconda della versione, avremo diversi colori tra cui scegliere in Tiger 1200 2022. Vittoria:

Triumph Tiger 1200 GT 2022 – Bianco Snowdonia

Triumph Tiger 1200 GT Pro e GT Explorer 2022: Snowdonia White, Sapphire Black e Lucerne Blue

Triumph Tiger 1200 Rally Pro e Rally Explorer 2022: Snowdonia White, Sapphire Black e Matt Khaki

Intisar Tiger prezzi 1200

prezzo Tigre della vittoria 1200 Parte di € 19.650 * e disponibile nella rete di rivenditori del marchio in Spagna.

*I prezzi ufficiali mostrati possono essere soggetti a modifiche a seconda di promozioni o offerte del marchio o del commerciante.