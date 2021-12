Tigress Feminel ha spiegato perché hanno lasciato Pioneer al buio mentre celebravano il loro campionato

Le donne dei Tigres si sono scusate martedì mattina. (Foto: Twitter / @TigresFemenil)

il schema da monterey Annunciato Apertura Champions 2021 Nella casa dei suoi leali rivali, tigri. Dopo una striscia brillante in cui ha pareggiato due gol nel tabellone generale, i rigori sono stati il ​​percorso che ha definito i nuovi re. Questo punto di riferimento è stato senza dubbio una celebrazione senza precedenti, tuttavia, durante la celebrazione, Luci vulcano I miei giocatori sono spenti la banda Erano nelle interviste.

questo martedì mattina, macarons Hanno rilasciato una dichiarazione che spiega Perché hai spento le luci? Quando i suoi avversari erano in un’intervista con la serie TUDN. Hanno anche rilasciato scuse pubbliche.

Nella sua dichiarazione quanto segue:

“ieri TUDN Stava facendo un importante programma finale post-donne quando le luci dello stadio si sono spente nel bel mezzo della trasmissione. Spieghiamo che questo errore è causato dal campo tecnico corrispondente che ha seguito i normali protocolli per l’evacuazione dello stadio e che purtroppo non ha tenuto conto che la diretta si stava svolgendo sul campo”.

Questa è stata la dichiarazione che Tigres Feminel ha fatto sull’incidente. (Foto: Twitter / @TigresFemenil)

Allo stesso tempo, il quattro volte campione BBVA Women’s League Scusarsi con gli avversari, la rete televisiva, i genitori e i tifosi schema A proposito dell’incidente della celebrazione della finale femminile.

“Ribadiamo le nostre scuse a TUDN, al pubblico, alla famiglia Reyada e alle loro famiglie”.

I fatti sollevati in Stadio universitario Nuevo Leon non è solo immerso nelle luci soffuse. Membri schema Hanno anche riferito di maltrattamenti nell’edificio.

Quello che ho vissuto ieri nel vulcano è stato terrificante, dal trattamento dello staff / uomini della sicurezza durante la partita, il trattamento del portiere n Con le loro stronzate, spegnere lo schermo prima di sollevare il vetro e chiuderlo nel modo umiliante in cui ci hanno eccitato”, ha scritto un fan dopo la finale.

Reyads ha vinto la finale e la celebrazione apparentemente “non è andata bene” con la gente del posto. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Nelle reti è stato anche possibile vedere come i fan la banda Era infastidito dalle azioni della femmina tigre. Alcuni hanno persino osato dirlo Amazon Non sapevano come perdere.

“Quando dobbiamo perdere, ‘afferriamo l’asticella’ e accettiamo le sconfitte, e quando loro perdono accadono sempre cose fuori dall’ordinario, che sia in campo, o l’avversario, o il torneo, in ogni caso, loro mostralo. Non sanno perdere. Non è più una novità…”, recita un tweet su una pagina relativa a Monterrey.

C’è chi ha detto che Tigres non sa perdere. (Foto: cattura Twitter)

Inoltre, grazie all’atto commesso nella notte di lunedì 20 dicembre, gli utenti della rete hanno colto l’occasione per contare quelle situazioni stragiudiziali perpetrate dalla Fondazione Cat, sostenendo addirittura di “piccola squadra”, nonostante i suoi soprannomi coerenti negli ultimi dieci anni.

“Tutte le tigri sono una vergogna, non dimentichiamo i gol di Veracruz nella loro protesta, gli assalti di Nahuel e Nacada che ha fatto oggi (lanciando qualcosa agli avversari), la retorica delle scuse davanti all’apparente aggressività del suo giocatore e ora questo. .. Ecco perché sempre più tigri una piccola squadra“

Ecco come apparivano i tifosi del Riadas dopo la finale della Liga MX femminile. (Foto: cattura Twitter)

il concorrenza Non sorprende tra le due istituzioni, né che le squadre del nord abbiano dominato il calcio femminile messicano sin dalla sua fondazione nel 2017.

Oggi i Tigres sono il gruppo con più soprannomi, e ne tengono quattro nelle loro vetrine; Segue Monterrey, il cui campionato di recente acquisizione ha raggiunto due stelle in tutta la sua storia (entrambi vinti. Amazzonia); dietro di loro America S chivas con ogni indirizzo.

