tik tok | Applicazioni | Video | TikTok: Come usi i nuovi avatar 3D nei tuoi video? | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

tic toc Ha annunciato il lancio di TikTok Avatars, una serie di avatar 3D personalizzabili che la piattaforma cerca di incoraggiare gli utenti ad espandere le proprie capacità e che possono essere utilizzati per registrare video.

Il social network, che mantiene il suo impegno nell’offrire nuovi strumenti ai suoi utenti, ha sottolineato in una dichiarazione che i suoi avatar sono solo un altro modo per incoraggiare la creatività, come Effect House, Library e la possibilità di estendere la durata degli avatar fino a 10 minuti . i tuoi video

TikTok ha già iniziato a distribuire questi avatar 3D completamente personalizzabili, Disponibile per tutti gli utenti nella sezione Effetti dell’app, nella categoria Interattivo.

Una volta selezionata l’opzione, gli utenti potranno personalizzare i propri avatar con una varietà di tonalità della pelle, acconciature, accessori, trucco e “piercing”.

La piattaforma offre due opzioni, in cui è possibile utilizzare avatar preconfigurati e altre immagini create da zero. Per fare ciò, sarà necessario selezionare il pulsante “Nuovo”.

Successivamente, è possibile aggiungere molte altre funzionalità, poiché TikTok ha diversi tipi di forme di bocca, naso e orecchie, colori degli occhi, sopracciglia e barba. In questo senso, è importante notare che solo tu puoi fare facce e che questi avatar sono incorporati nel video.

Pertanto, una volta creato l’avatar, verrà sovrapposto all’immagine video come se fosse un filtro. Pertanto, seguirà i gesti e i movimenti dell’utente durante la registrazione.

TikTok ha indicato che continuerà a “perfezionare e innovare” questa esperienza per renderla “veramente rappresentativa” per tutti gli utenti del social network. Allo stesso modo, ha indicato che sta ancora ricevendo feedback da loro per mettere a punto la sua proposta interattiva.

Oltre a tenere conto di queste opinioni, lavorerai con il “Creator Diversity Collective”, un panel composto da creatori di background diversi, per garantire un’esperienza “più inclusiva e rappresentativa”.