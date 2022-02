TikTok mette in evidenza il ruolo della musica e del suono nei contenuti del marchio

I fondatori di piccole e grandi imprese creano video TikTok originali e divertenti per lanciare nuovi prodotti. Hanno tutti una cosa in comune: buon uso della musica e del suono.

il rapporto “TikTok What Next 2022 ReportPresentato da TikTok, fornisce uno sguardo approfondito alle aree che guidano l’influenza dei marchi su TikTok nel 2022, inclusa la rilevanza che le voci e la musica acquisiscono sulla piattaforma.

evoluzione sonora

La piattaforma ha riconosciuto che l’audio fa parte dell’esperienza TikTok e sta cambiando il modo in cui le storie vengono raccontate. Le canzoni di tendenza su TikTok provengono da una varietà di artisti affermati, emergenti e affermati, che abbracciano una gamma di generi ampia quanto la stessa comunità di TikTok.

Ad esempio, il caso di Nathan Evans. Nessuno ha cominciato ad ascoltare la canzone del mare del XIX secolo. Ma quello che è iniziato come un semplice video su TikTok si è diffuso in tutto il mondo. I musicisti più famosi del mondo hanno condiviso e un video su TikTok ha fatto rivivere una tradizione secolare e l’ha portata a un nuovo pubblico.

TikTok rivela che la musica che circola sulla sua piattaforma va oltre, con l’88% degli utenti di TikTok che afferma che il suono della piattaforma è essenziale per l’esperienza complessiva dell’app. Ciò ha portato le persone a cercare, riprodurre in streaming e acquistare i brani che stanno ascoltando durante la navigazione nell’app.

Non solo questo apre nuove possibilità sia per gli artisti che per i marchi, ma crea un nuovo modello per condividere, creare e trovare musica. Se i marchi vogliono guidare la cultura musicale nel 2022, è importante mettere gli artisti in prima linea in ciò che fanno e pensare (e agire) al primo posto come artisti.

L’importanza della voce nei contenuti del marchio

Oltre a rendere più facile la comprensione dei contenuti su TikTok, la musica allunga anche i tempi di visualizzazione in media e riduce la probabilità che i contenuti vengano “saltati”.

Inoltre, il suono influisce anche sull’umore, facendo sentire le persone più positive. Gli studi dimostrano che la musica strumentale genera il più alto richiamo del marchio, mentre la musica R&B, Pop e Rap è maggiormente associata alla simpatia del marchio. La musica su misura per il marchio genera i clic più interessanti e segue

Nel 2022, i marchi che tendono all’audio immersivo ed essere in prima linea nell’abbracciare i marchi audio per creare un suono distintivo, conquisteranno il cuore della community di TikTok, ammettono.

Continueremo a comunicare…