TikTok: quali nuove funzionalità sono state implementate per sconvolgere i creatori? | social network | Creatore successivo | Video regali | Suggerimenti | revtli | le risposte

tic toc A poco a poco, qualcuno social networks Più attraente non solo per gli utenti, ma anche per i creatori di contenuti. Di conseguenza, e in continuazione dei suoi vantaggi a favore dei “tiktoker”, ha annunciato il lancio di funzioni che consentono di dare loro consulenza, tra le altre agevolazioni.

Con la formalizzazione di Creator Netx, il social network avrà un proprio gateway in cui si accumulano strumenti per ottenere ricompense esistenti o forse nuove. Si Certamente , Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a due di essi: “Suggerimenti” e “Video regali”.

Quanto al primo di loro, lo sa Sarà quello di inviare i suggerimenti del pubblico ai generatori di materiale nella libreria di brevi video. Questi pagamenti verranno effettuati tramite Stripe, un altro social network che non addebita alcun importo inviato dagli utenti, anche se i destinatari potrebbero dover pagare una piccola somma per il processo di transazione.

È importante notare che gli importi predefiniti per l’invio di denaro sono $ 5, $ 10 o $ 15, a condizione che ogni donazione non superi i $ 100. In effetti, una persona non può spendere più di $ 500 al giorno.

A proposito di “regali video”, si tratta Possibilità di raccogliere fondi tramite “Live Gifts”, una funzione già in uso, ma disponibile solo per chi sta trasmettendo in diretta. Lo slogan si concentra sul fatto che i creatori di contenuti possono ottenere ricompense come “diamanti”, che possono quindi scambiare con denaro reale.

Requisiti di monetizzazione su TikTok

Entrambi gli strumenti saranno disponibili solo per gli utenti di età superiore ai 18 anni, con un minimo di 100.000 follower; a cui si aggiungono anche almeno mille copie e tre pubblicazioni negli ultimi 30 giorni. Vale la pena notare che solo queste opzioni Sarà disponibile, per ora, in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna; Presto in Australia e Canada.

