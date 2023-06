TikTok Viral: cosa ha fatto “Burrita Burrona” prima di diventare famosa in rete | cammello asino | adesivi | MX | tdex | le risposte

In tic toc Si stanno diffondendo in lungo e in largo alcune frasi molto strane e meravigliose fatte dai loro autori “Burrita Burrona” e Turbulence, due personalità che hanno conquistato il rispetto e l’affetto degli utenti dei social network. In questa nota ti diremo cosa hanno fatto prima di diventare famosi, tra le altre informazioni su questo argomento che interessa molti in Messico E nel mondo.

Cosa ha fatto il ‘piccolo culetto’ prima di essere famoso sulle reti

Nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, la fama può arrivare in modi inaspettati e sorprendenti. questo è il casoPurita puruna e disordine, due personalità messicane che sono diventate virali sui social media per il loro stile unico e il loro linguaggio adorabile. Ma cosa hanno fatto prima di raggiungere la fama sulle piattaforme digitali?

IL asino asinoimpostare se stesso per primo.muscotedrag‘ dello spettacolo, originaria di Nuevo León e si distingue per aver combinato un’estetica drag nel suo personaggio. Prima di diventare famoso nelle reti, Burrita Burrona ha avuto approcci nell’industria dell’intrattenimento facendo riferimento a una sala per feste che, purtroppo, non esiste più. Tuttavia, il suo stile unico di parlare l’ha resa una sensazione sui social media.

Dall’altro lato, disturbo Ha rivelato durante la sua apparizione su SNSerio di essere coinvolta nell’industria dell’intrattenimento da oltre 10 anni. Prima del suo successo sui social media, Turbulence lavorava nel mondo dello spettacolo per bambini ed era un’istruttrice di danza e fitness. Inoltre, ha detto di aver partecipato a un concorso di reality show su un’altra stazione televisiva, ma ora ha trovato la sua vera strada esplorando la sua passione per il drag.

Entrambe le figure hanno evidenziato le sfide che le persone devono affrontare Lgbt Trova opportunità nel settore dell’intrattenimento. Turbulence ha spiegato che essere nella vita notturna e nella scena drag le ha portato gioia, poiché ballare era la sua passione. Così, dopo essere entrata nel mondo dell’intrattenimento per bambini, ha trovato nel drag una forma di espressione e un’opportunità per distinguersi nel suo percorso artistico.

alcune frasi “asino”.

Alcune delle frasi più famose e popolari di La turbolenza e l’asino di Buretta Noi siamo:

“non con la ragazza”

“Cadrai, cadrai”

Non con il mio vice.

“senza attaccare”

“scendere”

“molto recente”

“Molto al mio livello”

Queste frasi sono pronunciate da entrambi i personaggi, che riescono a catturare l’attenzione del pubblico con il loro contenuto divertente e il loro modo unico di esprimersi.

A proposito di Drag Queen

Lui Regina dei draghi È una forma di espressione artistica che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. È uno spettacolo teatrale in cui le persone si vestono e recitano esagerando gli stereotipi della femminilità. Le drag queen usano una combinazione di trucco appariscente, parrucche, abiti stravaganti e un atteggiamento straordinario per affascinare il pubblico.

Questa forma di intrattenimento ha le sue radici nel mondo del teatro e dei cabaret, ma ha trasceso la cultura popolare ed è diventata un fenomeno globale. IL Regina dei draghi Si esibiscono in bar, discoteche, eventi speciali e concorsi di bellezza, mettendo in mostra le loro capacità di canto, danza e recitazione. Il suo obiettivo è sorprendere il pubblico, infrangere le norme di genere e sfidare le aspettative sociali.

l’arte tiro È stata anche una forma di attivismo e visibilità per la comunità LGBTQ+. Molte drag queen usano la loro piattaforma per difendere la parità di diritti e combattere la discriminazione. Attraverso la loro arte, trasmettono messaggi di accettazione, diversità ed espressione di sé, ispirando gli altri a essere originali e sfidare le convenzioni consolidate.

È importante notare che essere a Regina dei draghi Non ha nulla a che fare con l’identità di genere di una persona. Alcune drag queen sono uomini cisgender, mentre altre possono identificarsi come transgender o non binarie. Il drag queening è una forma d’arte che consente l’esplorazione e la manipolazione dell’identità, dell’espressione e della manipolazione sessuale, fornendo uno spazio creativo in cui le persone possono mostrare diversi lati della loro personalità e liberarsi dalle aspettative della società.

Cos’è Tiktok?

tic toc È una piattaforma di social media che è diventata molto popolare in tutto il mondo. È un’applicazione mobile che consente agli utenti di creare e condividere brevi video fino a 60 secondi. È stato lanciato per la prima volta nel 2016 dalla società cinese ByteDance e da allora ha visto una crescita esponenziale, raggiungendo milioni di download e utenti attivi ogni giorno.

segno distintivo di tic toc Il loro obiettivo è creare e modificare video musicali e di intrattenimento. Gli utenti possono orchestrare canzoni popolari, aggiungere effetti speciali, sincronizzazione labiale ed eseguire tutti i tipi di tendenze e sfide virali. La piattaforma ha anche una varietà di filtri e strumenti di modifica per migliorare la qualità e la creatività dei tuoi video.

tic toc È diventata una piattaforma molto influente nella cultura odierna, soprattutto tra i giovani. Ha dato origine a molte star e creatori di contenuti che sono diventati famosi attraverso la piattaforma. L’app ha alimentato tendenze musicali, sfide virali e dato voce a una vasta gamma di talenti ed espressioni artistiche.

nonostante tic toc È stato criticato e dibattuto in molti paesi ed è stato riconosciuto per la sua capacità di migliorare la creatività, l’intrattenimento e la connessione sociale. Ha permesso a persone di tutto il mondo di condividere i propri talenti, esprimersi liberamente e connettersi con la comunità globale. TikTok ha ridefinito il modo in cui i contenuti vengono consumati e creati sui social media e la sua influenza continua ad espandersi man mano che più utenti si uniscono alla piattaforma.