tiktoker reveló cuál es el verdadero uso del “botón secreto” del celular de Apple – Metro Ecuador

TikTok è un social social molto utile per l’entertainment. Sin embargo, con l’evoluzione dei creatori di contenuti, molti usuarios prefieren utilizarla come un mecanismo de aprendizaje sobre diversi tópicos.

Con l’obiettivo di enseñar trucos de tecnología, @ellyawesometech, preparó un materiale que a muchos sorprendió debido que descubrió el correcto funcionamiento de un bottone “secreto” de iPhone que muchos usuarios desconocían.

[Facebook Messenger notificará si se realizó una captura de pantalla]

Se trata de una función que permite realizar cualquier función que se haya programado previamente a attraverso del menu di configurazione, que tiene como objetivo dar a los usuarios más opciones para interactuar con su dispositivi.

Attivare il “botón secreto”

El paso a paso es sencillo, solo debes:

Io a Configurazione, desblazarse hacia abajo y pulsar it Accessibilità para luego hacer clic en Tocar

desblazarse hacia abajo y pulsar it para luego hacer clic en En ese momento debes presionar sobre la opción tocar atras, per la decisione di prendere l’opzione Doppio cappello o Triplo cappello.

per la decisione di prendere l’opzione o Por último, debes verificar cuáles son las funciones que pueden controlarse con un toque doble o triple en la parte posterior de tu dispositivo celular.

[NASA extiende operaciones en la Estación Espacial Internacional hasta 2030, preparando transición a servicios comerciales]

Con este truco explicado por la creadora de contenido, los usuarios pueden desde abrir la cámara, hacer una captura de pantalla, encender la linterna, controlar el volumen o encender el Shazam.

L’opzione che tiene por nombre Indietro Toccare sali nel 2020 e se caratterizza per riutilizzare i sensori e l’hardware esistente in iPhone con il software per creare una nuova interazione con l’hardware che non è disponibile.