“Till Silver Separate Us” con Carmen Villalobos: ora, giorno di uscita e come guardarlo su RCN | Colombia | Stati Uniti | Sebastian Martinez | le risposte

Martedì prossimo, 10 maggio alle 21:00, andrà in onda la nuova versione della fortunata telenovela “Finché l’argento non ci separi” Sugli schermi di RCN per la Colombia e di Telemundo per gli Stati Uniti. “Hasta que la Plata Nos Separe” è considerata una delle migliori serie colombiane e ora puoi goderti una versione moderna, ma con la stessa essenza dell’originale.

Questa è la storia originale di Fernando Gaitan Sarà prodotto da RCN Television per Telemundo, con una schiera di attori internazionali che ci regaleranno una serie piena di umorismo, passione e tanto divertimento.

“Senza dubbio, questa è una delle uscite più importanti dell’anno, dato che si tratta di una produzione che ha il marchio ineguagliabile del grande Fernando Gaitán, oltre a una produzione davvero impeccabile e fantastica. Speriamo che Canal RCN e Telemundo i fan lo apprezzeranno al massimo perché oltre alla storia d’amore è pieno di umorismo”.ha sottolineato Alessandro MarinoVicepresidente della distribuzione RCN.

Qual è l’argomento di TELENOVELA, fino a quando i fondi non saranno separati dagli Stati Uniti

I protagonisti di questa produzione Carmen Villalobos e Sebastian Martinezchi spiega Alejandra Maldonado e Rafael Mendesdue persone provenienti da mondi opposti recitano in una storia d’amore non convenzionale.

La trama rivela che un incidente d’auto determina il loro destino e da quel giorno le loro vite non saranno più le stesse. Milioni di dollari di danni a seguito dell’incidente hanno lasciato Mendes con un milione di dollari di debiti e, per pagare Alejandra, ha concordato con lei un contratto che li lega e li mette alla prova in una relazione di amore-odio.

Da dove si può vedere anche l’argento non fa gli Stati Uniti

Gli spettatori possono ascoltare “Hasta que la Plata Nos Separe” in diretta dal lunedì al venerdì Telemundodi App Telemundodove puoi consultare i capitoli completi (disponibili su Google Play Store e Apple App Store), oltre a Pagina ufficiale su Telemundo per “Finché i numeri d’argento non si separano”. Nuovi episodi saranno disponibili anche il giorno successivo sul servizio di streaming. pavone.