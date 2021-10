Tim Cook mette in evidenza la “profonda influenza” di Steve Jobs su Apple 10 anni dopo la sua morte

MADRID, 6 ottobre (Portaltic / EP) –

CEO di Apple, Tim Cook, ricorda la personalità del co-fondatore dell’azienda, Steve Jobsla cui morte segna dieci anni, è stato evidenziato Il “profondo impatto” che ha lasciato sui prodotti dell’azienda Questo a sua volta è nel mondo.

Cook lo ha confermato in una lettera che ha inviato ai dipendenti Apple e compilato da Bloomberg, Insieme a 10° anniversario Per la morte di un uomo d’affari che Morì di cancro al pancreas il 5 ottobre 2011 all’età di 56 anni.

L’attuale CEO di Apple – da quando è succeduto a Jobs nell’agosto 2011 – ha incoraggiato i dipendenti dell’azienda a “Celebra la vita di Steve Jobs e pensa alla straordinaria eredità che ha lasciato alle spalleCompresa la filosofia “Le persone con una passione possono cambiare il mondo in meglio”, che sostiene rimane.

Cook ha descritto Jobs come “brillante, divertente e saggio”, sottolineando la sua personalità “saggio”. Secondo l’Esecutivo, “ci ha sfidato a vedere il mondo non com’era, ma come potrebbe essere”.

Ho anche festeggiato Il “profondo impatto” di Apple sul mondo E la sua capacità, come recita il logo dell’azienda, di far pensare le persone in modo diverso. “È uno dei tanti doni che Steve ha lasciato per tutti noi”, ha detto Cook nella lettera.

Il regista ha evidenziato Spero che Jobs vedrà i prossimi prodotti dell’azienda e i prodotti attuali: “Vorrei che Steve fosse qui per vedere il modo in cui il suo spirito vive in tutto il tuo meraviglioso lavoro.”

“Steve una volta ha detto che i traguardi di cui era più orgoglioso erano quelli che dovevano ancora arrivare.. Ha passato ogni giorno immaginando un futuro che nessun altro poteva vedere e ha lavorato instancabilmente per realizzare la sua visione”, conclude Cook nella sua lettera.