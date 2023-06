Tina Modotti e Jules Einaud: persone e profondità

La storia è rappresentata da diverse prospettive e ognuna ha il suo nome. Per ampliare la visione storica e riconoscerne la paternità, La Fondazione Mapfre presenta fotografi separati da tempo, tecnica, data e, dopotutto, fissando una mostra simultanea; Tina Modotti e Catalogna Jules Aynaud. La mostra, curata da Isabel Tejeda e Jeb Martí y Piguet, è aperta dall’8 giugno al 3 settembre presso il KBr Photography Center di Barcellona, ​​​​in Avenida del Littoral, 30.

Tina Modotti, la cui collezione fotografica comprende gli anni ’20 e ’30, incarna una visione speciale e irripetibile. Ogni immagine lascia la sua impronta identitaria e questo le mette sempre ai lati della macchina da presa. Ho scattato la foto ed era nella foto. Quindi Modotti non era solo un fotografo. Modotti era una donna, era un’immigrata, era una personalità ricostruita nel corso della sua carriera ed era una militante comunista. E tutto questo è rimasto nel suo lavoro.

Italiana di nascita, a diciassette anni si reca negli Stati Uniti dove apprende l’arte della fotografia da Edward Weston. Nonostante ciò oscurasse la paternità del fotografo, il suo aspetto era diverso fin dall’inizio. Basta vedere le immagini di entrambi i personaggi in archivio Tendone da circo, 1924. Weston aveva un interesse per le battute; Modotti ha abbassato la telecamera sulla gente. Il suo lavoro è caratterizzato dall’emergere di persone come componenti e destinatari della sua fotografia e dall’obiettivo dell’editoria politica.

A partire dal 1923, Modotti si stabilì in Messico, dove sviluppò la propria visione. Vari elementi ricorrono nei suoi quadri; Tra questi, donne, operai e nature morte. Donna con bandiera, 1927 Testimonia l’importanza che Modotti ha dato alle donne nel progetto rivoluzionario. Una donna messicana con una disposizione a camminare porta una bandiera sulla spalla. Sembra quasi circondarla, che scienza e donne formino un’unica figura. Tra le donne, Modotti dava un posto di rilievo alle madri, nelle quali vedeva le portatrici di ogni ideologia. Per questo ha puntato soprattutto su di loro il suo obiettivo. Tuttavia, le donne non erano le uniche responsabili dell’avanzamento del comunismo. Era importante anche rivolgersi ai lavoratori. Contadino con fieno, 1927-1929 cattura un agente che diventa tutt’uno con il suo oggetto; fieno. Presentazione dell’illustratore personificazione del lavoratore. Ha anche usato i dettagli per catturare i lavoratori, come ha fatto attraverso le immagini delle mani Una mano che tiene una pala, 1926-1927. Allo stesso modo, una natura morta era il veicolo di Modotti, come mostrato nell’immagine intitolata Bandoliera, falce e chitarra, 1927. Questi elementi domestici evocano il comunismo e si allineano con lo stato.

Nel 1930 Modotti fu espulso dal Messico. Successivamente si recò a Berlino, Mosca e in Spagna, tra gli altri luoghi, al servizio dell’Internazionale Comunista. Arrivò ad avere una presenza importante nella guerra civile spagnola come membro del Socorro Rojo. Tuttavia non ha rivelato la sua identità e oggi non si sa se abbia lasciato qualche lavoro fotografico in Spagna. Almeno, si sa per certo che l’idea del libro fotografico “El viento del pueblo” di Miguel Hernandez è stata sua.

Tina Modotti è riuscita a catturare il Novecento con una sua foto. Le sue foto sono la storia della sua carriera. E non solo. Modotti si fonde con qualcosa che la immortala e non bada ai confini. i tuoi pensieri.

Jules Ainaud è il suo partner nello show ma lavora in un modo completamente diverso. Da parte sua, ha catturato s. diciannovesimo. Non intendeva perpetuare il proverbio, ma ammirarne la bellezza e sorprendere il suo pubblico. A lui spettava fotografare l’architettura dei luoghi a cui era destinato. A partire dal 1863, Ainaud visitò la Spagna per conto della Casa di Laurent. Sotto la sua ombra, la paternità di Ainaud era offuscata, poiché le foto portavano la firma dell’azienda. Finora, solo il suo nome appare in una foto. Persegue un obiettivo mercantile, quindi il suo stile è limitato ai canoni imposti da Laurent. Le sue fotografie servivano affinché i luoghi raffigurati potessero essere visitati senza dover viaggiare. Era anche usato per formare gli architetti.

La mostra comprende incisioni del periodo in cui Aynoud commissionò i Quadri della Catalogna nel 1871 e nel 1872. Ainaud ha fotografato Tortosa, Tarragona, Montserrat, Poblet, Santis Creus e Barcellona. E sebbene rimanesse lontano dal suo lavoro, aveva un modo speciale di catturare ciò che aveva di fronte. Si è allontanato dagli edifici che ha raffigurato in modo tale da contribuire non alle loro dimensioni, ma alla loro profondità. Questo metodo tipico di fotografare gli edifici e la difficoltà del procedimento fotografico utilizzato con i negativi su vetro danno valore al lavoro di Ainaud.

Le foto di Tina Modotti e Jules Aynaud condividono una gallery nonostante i loro look molto diversi. Modotti è più personale, ideologico e con una scena internazionale. Uno dei target commerciali Ainaud, più stabile e focalizzato. Tuttavia, entrambi si uniscono per formare quella che è la nostra unica storia.