Tine Stossel: Mio padre è stato ricoverato per 8 giorni in terapia intensiva | persone | intrattenimento

Attraverso i suoi social network, cantante argentina Tinny Stossel L’ho detto a suo padre Alexander Stossel, È in terapia intensiva.

“Devo riferirti a te con grande dolore Mio padre è stato ricoverato per 8 giorni in terapia intensiva che fatica ad andare avanti e ha più che mai bisogno della famigliaL’artista, 24 anni, ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata giovedì 10 marzo.

“La mia testa, il mio corpo e il mio cuore non possono concentrarsi su nient’altro che essere qui per lui”, ha aggiunto l’argentino.

traduttore ragazza della scuola Ha anche riferito che i concerti che avrebbero dovuto svolgersi il 21, 24, 25, 26 e 27 marzo sono stati restituiti su richiesta del padre. “L’autodromo (a Palermo) dimostra che sogniamo e ci prepariamo insieme da molto tempo. Lui più di chiunque altro vuole che lo faccia, Per questo abbiamo preso la decisione di posticiparlo a fine maggio dal 20 al 28 maggio, convinti che si riprenderà e tornerà come sempre in prima elementare”.

Dalle sue parole si può vedere che la giovane cantante sta attraversando una situazione complicata. “Non ho parole o forza per continuare a scrivere, ma prima voglio ringraziarti per l’amore e il supporto per mio padre. Abbiamo fiducia e speriamo che andrà avanti perché sta combattendo così tanto”. Con queste parole si conclude la dichiarazione.

secondo Programma televisivoPubblicato il 4 di questo mese, il Sig. Stossel è stato ricoverato all’Health Hospital di Trinidad, Palermo.

secondo InfobaeNei media, i discorsi sulla salute del padre di Teni si sono diffusi la scorsa settimana, e il giornalista Angel de Brito riferisce che Alejandro ha iniziato a sentirsi a disagio dopo essere tornato dalla Bolivia, il paese in cui è apparsa la giovane donna.

Teni e Renee Perez ‘non si conoscono’ ma parlano intimamente insieme su Instagram Live

Messaggi di solidarietà per l’artista e auguri per la guarigione del padre sono arrivati ​​da diversi colleghi in Argentina, tra cui due fratelli. Mao e Ricky Montaner. “Ti vogliamo bene! Pregando per tuo padre e inviandoti tutto l’amore e la forza del mondo!”, hanno scritto in un commento.

Donne colombiane Grazia Inserito: “Tanta unione e forza”.

Anche i messicani sono stati espressi Dana Paola; spagnolo Alejandro Sanz e Lola Indigo; il tuo cittadino Noel Shagres; brasiliano Anita Tra l’altro.

Alejandro Stossel, 64 anni, si distingue come produttore, è stato responsabile della promozione della carriera di sua figlia Tini ed è stato anche regista della macchina da presa. Ha anche preso parte a progetti come brutto anatroccolotrasmesso in Ecuador. (me)