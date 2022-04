Tite: “Ho chiesto consiglio ad Ancelotti perché Vinicius potesse giocare in Brasile come il Real Madrid”

SMancano sette mesi ai Mondiali del 2022 in Qatar e nella sua voce e nei suoi gesti si vede Tite, entusiasta della possibilità di dare al suo Paese una sesta stella. In una conversazione di mezz’ora con Marca, l’allenatore ha spiegato il suo addio al post dopo i Mondiali, e analizza la posizione dei brasiliani sul Real Madrid e le differenze con Neymar o lo spagnolo Luis Enrique.

Una domanda. L’ultima volta che ci siamo incontrati, non è stato annunciato che avrebbe lasciato la sua posizione. Com’è stata la decisione?

Risposta. Ormai è una questione del passato. Qui stiamo lavorando con i corsi e dobbiamo rispettarli. Lasci il mio lavoro e arriverà un altro professionista, questa è la vita.

D: Ti è costato?

R è stato trovato. Diligente. Si è deciso prima e dietro di lui c’è maturità, tempo e responsabilità per la posizione… non sprecherò le energie a pensare se continuare, se no… devo vincere la Coppa del Mondo! Devi dargli naturalezza e spontaneità. Ho sempre avuto l’idea di non perpetuarmi in questa posizione, dovresti ossigenarlo, e i cambiamenti fanno bene. Sarò anche nuovo per un altro progetto.

D: Il resto dopo il Qatar?

R è stato trovato. Poco. Anche i letti sono molto esposti. La mostra è grande, bella e bella ma continua anche.

D: E poi?

R è stato trovato. Non ci penso, solo lavorare con la nazionale, che mi farà stare bene come professionista e come umano, e andrò via in pace.

Titi, con l’editore MARCA durante l’intervista.NGEL RIVERO

P. Hai la sensazione che siano i preferiti?

R è stato trovato. La mia sensazione è di concentrarmi sul fare il miglior lavoro possibile giorno dopo giorno. L’eccellenza è una routine che non guarda al futuro. È un onore poter assistere ad allenamenti e partite come City-Atletico o Chelsea-Madrid

P. Anche allenamento?

R è stato trovato. S. Nel 2014 abbiamo parlato con Ancelotti e ci ha aperto le porte del Real Madrid. Abbiamo avuto conversazioni e interazioni importanti con lui, il che è fondamentale ora quando arriva la Coppa del Mondo. Sono stato a Madrid sette o otto giorni.

P. In questa seconda fase di Carlo?

R è stato trovato. No, abbiamo solo contatti telefonici.

P. Furono convocati a gennaio, causa polemica con il ritorno in tempo per la Coppa.

R è stato trovato. Abbiamo un rapporto molto rispettoso. Lo ringrazio per l’opportunità che ci ha dato nel 2014 e da allora si è sviluppato un rapporto di onestà, lealtà e trasparenza.

D: Cosa ne pensi della partita tra City e Atleti?

R è stato trovato. Erano due idee completamente diverse, una che vuole la palla e quando perdi cerca di riaverla velocemente, e l’altra si mette un po’ indietro, con due righe da cinque, alla ricerca dei negativi.

F. Si parla di lui come del suo successore.

R è stato trovato. Uff. Rimane molto tempo. Ci sono grandi tecnici brasiliani. Ho molte cose importanti a cui pensare in questo momento su cui concentrarmi.

D: Preferiresti essere brasiliano?

R è stato trovato. Non ho questo diritto, ma sì. Anche se rispetto tutti.

P. Andiamo con il madridista. Con Marcelo, hai ancora un accordo?

R è stato trovato. Non è venuto perché non ha avuto una serie di partite importanti, ma è in conflitto con quei pochi che hanno più possibilità. Ho molto rispetto per le sue virtù e il suo passato.

P. Questo aspetto è quello che ti preoccupa di più? C’è Lodi, Telles, Alex Sandro, Arana, si parla di Caio Henrique in Europa…

R è stato trovato. Tutti hanno vere opportunità. Decidi come stanno nei loro club.

D: Militao non ha giocato per il Real Madrid un anno fa. Credi che sarà così adesso?

R è stato trovato. Sarebbe molto facile dire di sì [Risas]. Il potenziale che ha, la velocità, il recupero, come si è sviluppato fisicamente, la sua maturità nel prendere decisioni, la sicurezza, la sua linearità… È normale che quando hai Sergio Ramos e Varane è molto difficile giocare. Quando le opportunità si sono aperte, ha mostrato la sua condizione.

P. Lo stesso sta accadendo in Brasile con Thiago Silva e Marquinhos.

R è stato trovato. Ti svelerò un segreto. Nella finestra in cui abbiamo giocato contro Argentina e Corea, li ho chiamati tre e gli ho detto: “Giocherai entrambi perché ho bisogno di un calciatore che gareggi con loro ai massimi livelli, e questo giocatore sei tu. Dipenderà da lui”. su di te”. E dal tuo sviluppo nelle partite puoi mostrare le tue vere qualità e al livello in cui sei”.

D: Qual è questo livello oggi?

R è stato trovato. Non lo so, ma so che se ne scelgo due su tre non sbaglierò. Sono di altissimo livello: Marquinhos è eccezionale, Thiago è il migliore del mondo e Militao ha una conferma impressionante, è impressionante.

D: Casemiro sta vivendo la sua peggiore stagione al club. Qual è l’effetto dell’età e dell’assenza di pre-stagione?

R è stato trovato. stagione peggiore? Non seguo il Real Madrid come te e non guardo tutte le partite, quindi devo rispettare le tue opinioni. Se si parla di selezione, si mantiene uno standard molto alto.

P. La rotazione in capitano serve ad alleviare la pressione su Neymar come si dice in Brasile?

R è stato trovato. Diligente. A volte si chiama Alves, chi è il capitano, Silva, altri no… e sono giocatori con esperienza. Poi ho Marquinhos e Casemiro, tra i cui attributi ci sono esperienza e leadership. Ho giocatori che sono più facili da comunicare con i media, altri che sono più ritirati, altri che sono leader tecnici, che si assumono responsabilità sul campo, altri leader concorrenti nel gioco della comunicazione…

P. Casemiro ne ha in abbondanza.

R è stato trovato. Competitività e percezioni tattiche. E si esprime molto bene con i media, molto chiaramente.

P. A novembre fui sorpreso che chiamasse Vinicius perché Firmino era ferito. Perché ti è costato così tanto?

R è stato trovato. Abbiamo giocato qualche partita. La sua maturazione a Madrid è durata due anni, in nazionale molto più velocemente, la sua natura da giocatore non si è manifestata, i tempi in cui è entrato non sono fluiti, come in Coppa America. In particolare per quel periodo di adeguamento. Adesso sono entrato più naturalmente, come se il peso fosse stato tolto. Ho chiesto ad Ancelotti un consiglio su cosa possiamo fare, quali lavori tattici hanno svolto a Madrid per aiutare la nazionale a giocare a Madrid. Abbiamo parlato di situazioni offensive che gli avrebbero dato libertà creativa, frontalmente, il processo creativo… È una cosa bella, trasparente, su due allenatori che vogliono il massimo.

P. Credi di essere il leader di questo e del prossimo Brasile?

R è stato trovato. Guida come il capitano in Elvis e Thiago. Il giocatore che riceverà più attenzione mediatica sarà lui e Neymar. Le aspettative sono alte.

P. È preoccupato per la posizione di Neymar, accusato di aver frequentato l’allenamento con il Paris Saint-Germain dopo la sua partenza?

R è stato trovato. Non posso dire quello che qualcuno dice di Neymar. Apprezzo il rapporto personale con lui, il tempo che trascorriamo insieme, le relazioni personali sincere, la formazione e la sua qualità quando siamo insieme. Quello che posso dire è che comportamentalmente non ho avuto un solo problema con lui.

P. Come si confondono Vinicius, Neymar e Becket, che guardano più a sinistra?

R è stato trovato. Usiamo offensivamente 2-3-5 o 3-2-5. Potrei usare un centrocampista, un centrocampista di destra come Pacé o Coutinho, un’ala aperta come Anthony o Ravenha… Ho molta varietà.

B. Rodrigo Il madridista è senza un posto sicuro in Qatar?

R è stato trovato. Ha 21 anni. È un giovane con grandi qualità tecniche. Gioca con la testa.

D: Mi hai sempre amato così tanto

R è stato trovato. Sì, è un altro calciatore che gioca anche sulla sinistra, ma entra anche lui dentro per incontrarsi. Il gol che ha segnato entrando nel Minas Gerais è stato da sinistra al centro.

D: Vai alla Coppa del Mondo?

R è stato trovato. Non lo so, ma so che sarà in Brasile per molto tempo.

P. Sei preoccupato di non essere l’iniziatore indiscusso di Madrid?

R è stato trovato. Ha ancora molto tempo.

Tite sta con la sua squadra durante l’intervista.NGEL RIVERO

P. Quanto sarebbe efficace se Elvis non continuasse a Barra?

R è stato trovato. Gioca così com’è, non mi interessa. E anche Bara vorrà averlo.

D: Cosa ne pensi del girone di Coppa del Mondo?

R è stato trovato. Dobbiamo studiarlo finora, inizia ora Club [Xabier, uno de sus asistentes]. Sono andato direttamente a Doha dalla Bolivia, non ho visto mia figlia e poi sono volato in Inghilterra.

D: Come giudichi la Spagna di Luis Enrique?

R è stato trovato. Mi piace molto la Spagna e il suo modello. Ha perso le semifinali dell’Europeo contro l’Italia e sta giocando meglio. È stata eliminata e l’Italia è campione. E ora l’Italia non è nel Mondiale…