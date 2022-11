Tokyo apre il primo museo dedicato agli escrementi per rompere un argomento tabù tra i giovani giapponesi | cultura

Tra i tanti sinonimi di escremento trovati in lingua giapponese ci sono i fondatori del Tokyo Pop Museum (Museo Onko di Tokio) Hanno scelto la parola più esplicita della loro lingua, “unko”, per nominare uno spazio irriverente pensato per le ragazze che amano Instagram. “Il mio obiettivo era che questo sgabello smettesse di essere un argomento tabù per le bambine”, spiega il suo creatore, Masaru Kobayashi.

con il influencer Con in mente i giapponesi, ha riempito le stanze di servizi igienici e pezzi simili a sgabelli nei toni del turchese, del fucsia e del giallo limone, colori tipici Estetica giapponese kawaii, dove il tenero e il franco si intrecciano senza problemi con il grottesco o il formaggio. Lungi dall’essere una moda passeggera culturale, spiega Kobayashi, kawaii È l’estensione naturale della cultura tradizionale giapponese. “Al vertice della fama culturale mondiale kawaii Ci sono le feci, una sostanza fragile che scompare nello scarico subito dopo essere stata portata in questo mondo”, recita un cartello all’ingresso del museo.

Riaccendendo il fervore dell’infanzia, i visitatori vengono accolti in una stanza allestita con nove colorate toilette la cui disposizione evoca le toilette pubbliche dell’antica Roma. La guida del museo li invita a sedersi, a stringere i pugni e, contando fino a uno-due-tre, immaginare di fare una deposizione simbolica. Al risveglio, tutti trovano un tubo di plastica nella loro tazza che sembra molto simile a emoji delle fecima in sorprendenti colori chiari.

Ci sono insegne al neon con la parola cacca in 16 lingue, una sala da tè con enormi focaccine ricoperte di glassa dorata e un’altra stanza con escrementi colorati che sembrano soffici animali che si muovono quando li tocchi. I videogiochi mostrati presentano una cacca volante. Su piccole lavagne a forma di gabinetto appese al muro, i visitatori sono invitati a disegnare la propria idea per la cacca.

Sebbene esista un termine giapponese per museo, Kobayashi scelse la lingua inglese.Museo“Definire un contenitore tematico la cui unica funzione è quella di fornire situazioni divertenti. La sua collezione è stata creata dal pubblico stesso quando ogni giorno pubblica le proprie foto sui social network. Ad esempio, Instagram è pieno di foto di situazioni assurde, spiritose e uniche: coppie che recitano, sedute in bagni separati, momento Evacuazione, giovani genitori con un tubo blu in testa, o la tipica foto turistica il cui monumento è un enorme tubo luminoso Kobayashi ammette che all’inizio aveva paura del possibile rifiuto di un simile concetto insolito Si è calmato quando le persone anziane hanno cominciato a venire, descrivendo il fatto che le ragazze parlavano onestamente delle feci come un cambio generazionale.

Negli ultimi tre anni, Kobayashi ha creato sei di questi musei in tutto il Giappone, ha ricevuto inviti per aprirne un altro a Singapore ed è in trattative con diversi paesi asiatici dove il tema degli escrementi umani non ha il tabù di cui storicamente godeva in Occidente.

Classici della letteratura giapponese, come Natsume Soseki Hanno lasciato frasi memorabili sui loro “piaceri fisiologici” e Junichiro Tanizaki Ha dedicato un lungo passaggio dal suo famoso saggio in lode delle ombre al gabinetto tradizionale che, essendo situato nel mezzo di un giardino, è dove “i poeti di tutte le epoche trovavano abbondante materiale per gli haiko”.

Molti bambini giapponesi imparano a scrivere i caratteri complessi della loro lingua con una serie di libri popolari chiamati Esercizi con le feciChe contiene più di tremila frasi divertenti legate a questa materia. Da 17 anni, il produttore di lavandini high-tech Toto organizza un concorso di poesie, ispirato alla toilette, in grande stile. Senrio Consiste in una breve poesia umoristica, parente dell’haiku.

Per Kobayashi, l’evoluzione del pubblico nel suo museo va di pari passo con la graduale migrazione che inizia a verificarsi da Instagram a TikTok. Sostiene che la sua intenzione è quella di continuare a creare spazi giocosi che forniscano momenti rilassanti per la celebrazione giapponese. Il suo prossimo progetto è un museo ferroviario dove, a differenza dei severi treni giapponesi, nessuno di loro arriva in orario.

Tutta la cultura che ti accompagna ti sta aspettando qui. Sottoscrizione