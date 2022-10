Tolón, disposto a rinunciare a uno spazio comunale a Casco in modo che il comune possa creare un centro diurno con i vicini

Toledo, 11 ottobre (stampa europea) –

Il sindaco di Toledo Milagros Toulon ha indicato che il consiglio comunale è già disposto a vedere uno spazio nel centro storico della città per rinunciare al governo regionale e ospitare un centro diurno per anziani, pur dimostrando il suo intento. Esprimi il parere dei residenti del vecchio quartiere.

Così ha reagito martedì il sindaco, interrogato sulle dichiarazioni del ministro della Salute, Jesus Fernandez, che lunedì ha indicato, in occasione della Giornata della salute mentale, che il suo ministero sta lavorando per eliminare il concorso per determinare chi corre questa infrastruttura dedicata alla salute mentale.

“Come Comune siamo già in grado di cercare spazio nel centro storico del Comune per farne un centro diurno, abbiamo sempre pensato che fosse importante che Hospitalito diventasse un centro diurno per anziani (…) Ha notato che i proprietari di immobili non la vedevano in quel modo”.

Una volta avviato il progetto del centro di salute mentale, “siamo pronti a vedere uno spazio importante della città, che il consiglio comunale – il consiglio di amministrazione – gli sta cedendo sotto forma di accordo per costruire la sua giornata”, il sindaco rassicurato.

A suo avviso, ce ne sono molti e “devi vederli”, anche se ha menzionato che uno dei luoghi potrebbe essere il quartiere della Radio Nacional del Paseo de San Cristóbal perché è una “zona alta” e ha una popolazione anziana , nonché “altri importanti immobili”.

“Vedremo il consiglio, che ha poteri nei centri diurni, fino a quando non sarà regolato e potremo raggiungere un accordo e ovviamente parlare con i vicini per vedere cosa ne pensano”, ha spiegato Tolone.