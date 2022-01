Tom Cruise salvato: la Paramount ritarda nuovamente Mission Impossible 7 e 8

prossimi film Missione impossibile Hanno dovuto affrontare non pochi problemi. Questo si aggiunge alle difficoltà di questi film dovute alla decisione di lodare Non usare troppe tende verdi per le scene digitali e preferisci sempre le sequenze all’apertoIl COVID-19 ha finito per fare la maggior parte di questo.

Primo, perché la fotografia ci mostrerà quanto sia incombustibile Ethan Hunt salva il mondo per la settima e l’ottava volta Sei stato interrotto più volte a causa dell’infezione da COVID-19 Far durare tutto troppo. E a questo bisogna aggiungere anche le difficoltà di mobilità che la pandemia ha lasciato alle spalle e che sono tuttora in corso.

Tutto ciò ha portato la Universal Pictures a prendere la decisione La premiere del film che originariamente doveva arrivare sul grande schermo il 23 luglio dello scorso anno è stata posticipataProprio dove le restrizioni all’andare al cinema e tra l’altro le chiusure totali che hanno visto alcuni paesi gli hanno fatto capire che non era questo il palcoscenico su cui volevano mostrare la nuova avventura con protagonista Cruise.

Lo studio ha considerato di introdurre troppo per assicurarsi che le infezioni e le restrizioni non fossero un fattore e, in una metrica più ottimistica, hanno effettivamente cambiato la prima il 30 settembre 2022, più di un anno dopo la data di inizio. S L’ottavo film uscirà anche più tardi, prima della modifica ciò avveniva anche il 7 luglio 2023.

Tuttavia, tutto è cambiato di nuovo dopo una dichiarazione della Universal che spiega i motivi del nuovo ritardo, la cui causa principale è chiaramente l’epidemia che nemmeno l’indomito Ethan Hunt ha lasciato. “Dopo un’attenta considerazione, Paramount Pictures e Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 in risposta ai ritardi dovuti alla pandemia in corso”.Hanno indicato.

così è, Mission Impossible 7 è previsto per il 14 luglio 2023, Mentre Mission: Impossible 8 arriverà nei cinema il 28 giugno 2024.Si spera che ci sia tempo più che sufficiente prima che la pandemia non ci sia più e possiamo riprendere le nostre vite normali. Ethan Hunt ci salva.