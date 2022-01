Tom Dumoulin prepara la sua stagione in Colombia per il Giro di Italia

In uno sguardo al Giro d’Italia, Tom Dumoulin si prepara per la sua stagione in Colombia. EFE / EPA / Sebastien Nogier / Archivio



Le migliori partite del calendario UCI, che dovrebbe partire nel 2022, sono sempre meno. I migliori corridori del mondo si stanno preparando per la nuova stagione ciclistica dove ci saranno sicuramente grandi lotte tra i grandi boss.

Il Giro di Italia, la prima grande competizione dell’anno, sarà l’obiettivo di alcuni importanti ciclisti a Boloton. Miguel Angel Lopez, Michael Landa, Alejandro Valverde e Tom Dumoulin Vanno alla ricerca della Maglia Rosa e sono alcuni degli eredi dell’attuale campione del torneo, il colombiano Egan Bernal.

E questo è proprio uno di loro, gli olandesi Dal mulino, È chiaro che per tornare a competere con i migliori della squadra internazionale, deve fare la preparazione più impegnativa.

Va ricordato che il corridore 31enne ha sorpreso il mondo del ciclismo un anno fa dopo aver rilasciato una dichiarazione in cui annunciava il suo ritiro temporaneo dal ciclismo il 23 gennaio 2021. La ragione? Runner ha dichiarato di dover combattere contro i suoi “demoni interiori”, causati da gravi episodi di depressione, depressione e perdita di motivazione.

Dal mulino Ha ospitato qualche mese fa il Tour de France, dove è finito tra i primi 10, per poi ritirarsi dalla Vulta e Espana all’ottavo round per stanchezza accumulata. La sua squadra, Jumbo-Wisma, ha naturalmente accettato la situazione e gli ha dato lo spazio di cui aveva bisogno per incontrarsi di nuovo.

Ora il corridore ha trovato il tempo di tornare e si sta già preparando a partecipare Giro in Italia, La sua sfida principale per quest’anno.

In tal senso, Dumoulin cercherà pronto in montagna, Terreno decisivo nei grandi tour e ha già scelto il paese in cui svolgerà il lavoro pre-stagionale.

Secondo i media olandesi Wylerflits, Tom ha scelto la Colombia per realizzare i propri prodotti perché non è un segreto che le strade di campagna del caffè sono diventate un ottimo campo di allenamento per la maggior parte dei ciclisti d’élite. Velocisti locali come Egan Bernal, Nairo Quintana, Daniel Felipe Martinez e Ricoberto Urans preferiscono fare le loro stagioni in Colombia invece di farlo nella regione europea.

Ciclista olandese, secondo il suddetto portale, da Team Jumbo-Wisma, Nei prossimi giorni si recherà nella città di Medellin per sfruttare le alture del Rhinecro, e l’UAE Tour del 20 e 26 febbraio arriverà con un’ottima preparazione per la prima gara dei corridori.

Ma c’è supporto per la decisione di Dumoulin, come confermato dalla sua compagna di squadra, la star del cinema Wielerflits. Annemiek van Vleuten Avrei consigliato di allenarmi in Colombia. “Ha inviato loro tutte le informazioni sulla permanenza nel paese sudamericano. Il campione olimpico a cronometro si è già recato due volte al campo di addestramento in alta quota in Colombia”, Pubblicato dal portale olandese.

Così, il velocista 31enne fisserà i suoi obiettivi in ​​Colombia con il suo partner Goen Bowman, proprio come facevano allora corridori come Chris Froome, Julian Alleppey, Bob Jungles e Peter Sagan.

“La Colombia è il luogo perfetto per iniziare la stagione (…) con un clima piacevole, bel tempo, buone strade e alta quota. Se segui un corso di allenamento in altezza a Tenerife o in Sierra Nevada in Europa a gennaio o febbraio, corri il rischio di finire sulla neve.Ha commentato la Gran Bretagna, che sta preparando il calendario per il 2019 in Colombia.

Alla fine, Tom sarà in Colombia per prendere parte allo United Arab Emirates Tour, allo Stretto di Beyonc, alla Volta a Catalonia e all’Amstel Gold Race., Carriera preesistente Giro in Italia, Una competizione per prepararsi e finire in una classe di allenamento all’altezza di Tenerife.

Sempre più ciclisti in Colombia stanno trovando alternative ai campi di allenamento in alta quota all’inizio della stagione perché solo Tenerife in Europa è adatta per un ritiro a causa del suo clima.

