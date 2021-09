Tom Felton (“Harry Potter”) migliora la sua salute dopo un collasso durante un evento sportivo

Tom Felton Ci ha dato un bel po’ di panico qualche giorno fa quando ha subito un crollo ad un evento di golf Con celebrità durante la Ryder Cup dove ha rappresentato l’Europa con altre celebrità in un confronto amichevole con gli Stati Uniti. L’attore 34enne è stato evacuato dal campo da golf del Wisconsin per essere portato in ospedale e fino ad ora non si conosceva la gravità della situazione.

È stato lo stesso Felton a voler rassicurare i fan con un video ricco di buone sensazioni sul suo account Instagram. L’attore che ha interpretato Draco Malfoy nella serieHarry PotterSembra che stia suonando degli accordi con la chitarra. La prima cosa che fa è ringraziare tutti per il supporto e gli auguri dopo quello che si è descritto “Un episodio molto spaventoso”. Ma ha confermato di esserlo “ufficialmente in ripresa” E che i professionisti che lo hanno curato si sono presi cura di lui.

La musica guarisce tutto

Si saluta con una canzone estemporanea in cui chiede ai fan di non preoccuparsi: Non preoccuparti, Tom starà bene. Canta con la sua chitarra. Dice nel post, che si è rapidamente riempito di una dimostrazione di affetto “Mi sento meglio ogni giorno che passa”.

Tra i progetti in attesa di rilascio c’è Tom Felton Film thriller “Some Other Woman” che recita al suo fianco Ashley GreenE la “sepoltura” del regista. Ben Parker, incentrato su un gruppo di soldati russi in missione per trasportare i resti di Adolf Hitler a Mosca. Non ha una data di uscita.