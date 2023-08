TomaGold firma accordi per l’acquisto di proprietà nel campo minerario di Chibougamau

Gli accordi includono 20 proprietà minerarie, che ospitano rame, oro, argento e zinco.

TomaGold ha firmato accordi per l’acquisizione delle proprietà del Chibougamau Mining Camp in Quebec, Canada.

Tomagold ha accordi con SOQUEM Inc. e Chibougamau Independent Mines Inc. e Globex Mining Enterprises Inc. Acquisire un totale di 20 proprietà minerarie che attualmente costituiscono la maggior parte del campo minerario di Chibougamau.

Gli accordi includono 20 proprietà minerarie, che includono una miscela di rame, oro, argento e zinco, di cui 6 in precedenza producono miniere.

La Società ha accettato di effettuare pagamenti in contanti totali di $ 13.805.000, impegni commerciali di $ 10.425.000, emettere 16.625.000 azioni ordinarie di TomaGold ed emettere ulteriori $ 1.825.000 di azioni ordinarie TomaGold per un periodo da 2 a 5 anni secondo gli accordi specificati.

Al momento della firma, TomaGold dovrà effettuare pagamenti in contanti di $ 540.000, emettere 6.625.000 azioni ordinarie di TomaGold ed emettere ulteriori $ 25.000 di azioni ordinarie TomaGold.

La società è attualmente in trattative avanzate con potenziali partner finanziari e minerari per finanziare l’acquisizione, l’esplorazione e lo sviluppo di questi progetti.

David Grundin, Presidente e CEO di TomaGold, ha affermato che questa strategia rivoluzionaria consentirà all’azienda di allocare meglio le risorse finanziarie, umane e tecniche sotto lo stesso tetto per l’esplorazione, lo sviluppo e potenzialmente la produzione.

“Mai nei suoi 75 anni di storia il campo minerario di Shibugamaw è stato controllato e sviluppato da un operatore con una visione globale. Con queste acquisizioni, abbiamo fatto un primo passo verso questo obiettivo.

Grundin ha aggiunto che consolidando queste risorse, avremo anche maggiori possibilità di attirare l’interesse dei minatori di livello 1 alla ricerca di grandi progetti per espandere le proprie risorse e finanziare in modo ottimale lo sviluppo di campi minerari attraverso TomaGold.