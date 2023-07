Tombi, Gex, Clock Tower e altri classici torneranno decenni dopo con questa mostruosa riedizione in HD

Non aveva ancora completato il suo lavoro in questo periodo dell’anno Giochi di corsa per conferenze speciali limitati, ma la società di distribuzione fisica del gioco ci ha dato molta gioia. Una serie di classici tornerà sui nostri schermi con convertitori HD che mirano a essere molto eccitanti.

Questo è possibile grazie al fatto che Limited Run Games ha confermato che lo manterrà Collaborazione con marchi come Konami, WayForward e LucasFilm Games, tra gli altri. Inoltre, molti di questi progetti riceveranno il porting corrispondente grazie al Carbon Engine, uno strumento che semplifica il porting di titoli del passato su piattaforme moderne. Ad ogni modo, nota che l’attacco della nostalgia sta arrivando.

Tombe!

Il leggendario ragazzo delle caverne, infatti, tornerà dopo 25 anni in una versione rimasterizzata per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC grazie allo sviluppatore Whoopee Camp. Pubblicato per la prima volta nel 1998 per la prima PlayStation, Tokuro Fujiwara, il regista di Tombi! Nuova colonna sonora di Fujita Harumi. Naturalmente, la nostra data di uscita è scaduta.

Torre dell’orologio

Il classico a 16 bit pubblicato esclusivamente in Giappone nel 1995 per SNES, Andrà finalmente oltre il continente asiatico. Quasi 30 anni di attesa, ma WayForward ha già preparato le meccaniche di Clock Tower Port + per approdare su PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC all’inizio del 2024. La cosa migliore è che avremo un Traduzione in spagnolo.

L’avventura punta e clicca avrà un nuovo tema musicale eseguito da Mary McGlynn, che ha già lavorato a Silent Hill, una nuova introduzione animata, galleria d’arte, archiviazione e molte altre opzioni interessanti. In questo caso possiamo ottenere una copia digitale senza problemi, anche se la versione fisica sarà a carico di Limited Run Games.

Collezione di giochi classici di Jurassic Park

Queste compilation sono quelle che amiamo. Collezione di giochi classici di Jurassic Park Arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC, anche se resta da vedere quando. Questi dettagli spettano già a Limited Run Games, che modificherà le versioni fisiche che possono iniziare a ricevere i preordini il 1° settembre.

tanto Jurassic Park Come Jurassic Park Parte 2: Il caos continua I giochi scelti per far parte di questo pacchetto onorano le opere rilasciate su NES, Game Boy e SNES. Tanto che possiamo scegliere di avere la versione fisica con una delle cartucce di queste piattaforme. La Standard Edition partirà da € 29,99, salendo gradualmente a € 174,99 rispetto all’edizione preistorica con confezione VHS, badge Alan Grant e colonna sonora originale, tra gli altri incentivi.

Trilogia Gex

Le sorprese prendono vita quando scopri che l’indimenticabile lucertola è tornata. Limited Run Games ha collaborato con Square Enix per il lancio Trilogia Gex– Il pacchetto squisito includerà gexE Gex: Inserisci il gecoE Gex 3: Geco della copertura profonda. Possiamo acquistarlo per PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Non abbiamo una data per il tuo arrivo.

In breve, questa è la lista completa dei giochi annunciati durante la presentazione della casa di distribuzione:

