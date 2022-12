Tongo è gravemente malato e la sua famiglia chiede ai suoi fan di unirsi a una catena di preghiera

Composizione: Infobae Perù.

Abelardo Gutiérrezconosciuto tecnicamente in Perù come “Tongo‘, è stato ammesso all’Istituto Nazionale di Oncologia (IN). Secondo la sua compagna, Gladys Lupinta, il cantante peruviano è in gravi condizioni di salute e “l’aspettativa di vita è minima”, quindi ha chiesto ai suoi fan di fare una catena di preghiera.

due coniugiTongo“ Ha riferito che l’artista ha subito un intervento chirurgico poche settimane fa per rimuovere a tumore. “23 giorni fa l’hanno operato, gli hanno asportato un tumore che aveva e che gli causava molto dolore, perché gli dovevano dare la morfina. Otto mesi fa i medici ci hanno detto che questo malattia È raro perché colpisce un uomo su diecimila. ‘Repubblica’.

Sebbene l’operazione sia andata bene e il dolore sia cessato, le sue ricadute li hanno colti di sorpresa, quindi hanno dovuto portarlo al pronto soccorso. IN.

“Al momento lo sto portando all’INEN come emergenza perché è malato e anche la sua pressione è diminuita”, ha detto. Gladys Lupinta tra sospiri al suddetto mezzo. “Era sano dopo l’operazione che hanno fatto, ma non so cosa sia successo”, ha detto.

“Quello che voglio di più è che stia meglio. So che è a causa del tuo diabete, stress e Insufficienza renale Ha e il problema di fondo che ha subito un intervento chirurgico per la sua salute potrebbe complicarsi, ma pregheremo molto Chiedo attraverso i tuoi media che i suoi fan facciano qualcosa serie di preghiere La donna lo implorò.

coppia Traduttore “La Pitoca” Ha ammesso che il cantante peruviano “ha poche speranze per la vita” e che sta aspettando la sua eventuale morte per cancro. famiglia Abelardo Gutiérrez Sta pregando per la sua guarigione.

Cynthia Gutiérrezfiglia “tongo” E che è anche devoto all’arte, ha parlato delle delicate condizioni di salute del padre e ha anche chiesto le preghiere dei suoi fan. “Chiedo solo preghiere per mio padre, vuole ancora continuare con noi”, ha scritto sul suo social network.

Qualche mese fa, l’artista del colore ha rivelato che, a causa del suo diabete, soffre di insufficienza renale allo stadio terminale. in tempo, Tongo Richiesto urgentemente una donazione di rene. Così ha detto a tutti i suoi fan che la malattia è molto avanzata e non gli resterà molto da vivere.

