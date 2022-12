Tongo è stato ricoverato d’urgenza ei suoi parenti chiedono preghiere per lui Luci

Tongo, la famosa cantante di cumbia, sottotitolata “La Pituca”, è stata ricoverata d’urgenza presso l’Unità Trauma Trauma dell’Istituto Nazionale di Malattie Oncologiche (INEN) per complicazioni di salute. Sua moglie, Gladys Lupinta, ha indicato che questa compensazione sarebbe stata causata da una rimozione del tumore che era stata eseguita tre settimane prima.

“È pieno di corde, aspetterò e lascerò che Dio decida di guarire, è un’emergenza‘, Lupinta indicò ‘Trome’.

Diversi mesi fa, Tongo ha annunciato ai suoi seguaci di soffrire di insufficienza renale allo stadio terminale a causa di complicazioni dovute al diabete. In quell’occasione l’artista richiese urgentemente una donazione di rene, visto che la sua malattia si era già complicata.

“Non possono fargli niente e non possono nemmeno contattarlo. L’ho portato in INEN perché il problema di fondo è un’infezione generalizzata, e siccome l’ho appena portato dentro, fanno i test, devi aspettare tre o quattro ore per i risultatiaggiunto il duo musicale.

sfondo

nel novembre 2021 Dopo aver trascorso più di venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Arzobispo Loayza a causa delle complicazioni del diabete, di cui soffriva da molti anni, il musicista è stato dimesso dall’ospedale.

Ha anche detto che quando lo hanno portato in ospedale, ha pianto perché ha visto la morte da vicino. T”È stato il (momento) peggiore della mia vita. Mi hanno colpito con l’elettricità fino a cinque volte. Per fortuna ho risposto bene, altrimenti ormai mi avrebbero portato dei fiori sulla tomba”.

A quel tempo, grazieDio per questa nuova opportunità, per la mia famiglia che è sempre stata al mio fianco, per i medici e gli infermieri, senza di loro sarei morto (…) Mi sento come se fossi rinato”.