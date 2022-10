Toni Costa finisce il mistero e lascia Alaa sorpresa mostrandole le prove

Sembra che solo dopo aver lasciato La Casa de los Famosos Questa è stata una buona notizia per Tony Costa, che è stato pochi giorni fa Sfoggiava un anello che pesava così tanto era un anello di fidanzamento e anche se lo spagnolo spiegava che era solo un simbolo e che la sua storia d’amore con Evelyn Beltran stava andando sempre più rafforzandosi.Ora è stata svelata la notizia che molti hanno lasciato la bocca aperta e quella della figlia Alia.

Ed è proprio che la ballerina ha condiviso un videoclip firmando un documento importante, avvolto dal mistero, Ma poi scoprì di aver contratto l’acquisto della sua prima casa, promettendo di aver parlato spesso con la sua principessa e di essersi vantato con il massimo entusiasmo.

cosa è successo? Tony Costa festeggia un anno di fidanzamento con Evelyn Beltran e dettagli che dovrebbero confermare i sospetti

“Famiglia!! Sono felice di condividere che ci sono riuscito davvero e il mio sogno si è avverato 🙌🏻”E Costa ha scritto sul suo account Facebook, dove ha spiegato il mistero che aveva piantato tra i suoi follower qualche giorno fa. inoltre , “Mia principessa, questo è per te e per te. Ti dedico tutti i miei successi. Ti amo e sono pronto per iniziare questa nuova fase della nostra vita ❤️”.

Tony voleva ritirare le chiavi della sua nuova casa con Alaa. I due sono rimasti sorpresi nel vedere che la porta d’ingresso era decorata con palloncini dei loro colori preferiti, un dettaglio che la sua ragazza, Evelyn Beltran, di Austin, in Texas, aveva inviato per essere presente.

L’hai visto? Mostrano un video di Tony Costa che fa dei lavori sul suo viso per sembrare più giovane

Ma non solo, finché lo spagnolo non pianse di gioia, “Abbiamo già una casa!”Ha detto nei suoi post, dove ha anche detto che sua figlia, a causa della sua relazione con Adamari Lopez, gli è piaciuto il posto e in realtà ha scelto la sua camera da letto. “Quando è entrato gli ho detto di scegliere la sua stanza. È salito e ha visto il maestro e ha detto: ‘Mi piace'”. Spiegando che era di mio padre, ha scelto quello che aveva in mente per lei..

“È così felice, vuole davvero decorarlo e pensa ai toni, al muro e alla carta. Vuole uno specchio per truccarsi e una TV per guardare i suoi disegni”“Sono così orgoglioso di questo risultato che fa sorridere la sua piccola figlia ed è il risultato del suo duro lavoro”, ha spiegato Tony.

