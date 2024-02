Tonio Maori soffre di un'infezione polmonare causata da batteri contratti dopo aver bevuto acqua contaminata

Tonio Mauri è fiducioso che le sue cure mediche elimineranno i batteri che lo infettano (Foto: IG/antonio.mauri)

Tonio Maori Affronta nuovamente un problema di salute dopo che gli è stata diagnosticata una malattia Batteri trovati nei polmoni trapiantati Nel corso del 2020, le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa dell’infezione da virus Corona.

In una recente intervista al programma È uscito il soleL'attore e uomo d'affari ha rivelato la presenza di batteri, che crede di aver contratto mangiando ghiaccio contaminato, e ora si sa che Mori sta già ricevendo cure per evitare che l'infezione causi problemi più grandi.

“Nei miei ultimi test sono stati trovati batteri molto comuni in chi di noi ha subito un trapianto, ma dobbiamo stare attenti. Il medico ha preferito che iniziassimo il trattamento prima che si verificasse qualsiasi danno”, ha commentato all'epoca. .

Tonio Mauri, noto anche per la sua partecipazione al gruppo Gli Scomparsi negli anni '80 Fragole e cremaLo ha sottolineato in una recente intervista al programma Oggi I batteri identificati corrispondono alla specie Ascesso del micobatterio.

L'attore ha ricevuto un doppio trapianto di polmone nel 2020, dopo essere stato ricoverato in ospedale per otto mesi (Immagine: Instagram/antonio.mauri)

Questi microrganismi, capaci di generare infezioni nei polmoni e in altri tessuti, rappresentano un rischio particolare per le persone sottoposte a trapianto di organi, come nel suo caso.

Ha spiegato che questo agente patogeno può essere trovato nell'acqua inquinata e il suo trattamento richiede l'uso di diversi antibiotici, a causa della sua capacità di sviluppare resistenza a questi farmaci.

“Ciò significa che produce ascessi nei polmoni e ha origine o si trova in acque contaminate Ad un certo punto durante il trapianto o qualcosa del genere, ho bevuto acqua contaminata. “Viene rimosso con gli antibiotici, ma questi batteri diventano molto immuni agli antibiotici, motivo per cui devono provarli uno per uno”, ha spiegato l'attore 59enne.

L'attore ha spiegato che i batteri trovati potrebbero essere entrati nel suo corpo dopo aver mangiato ghiaccio contaminato molto tempo fa (Foto: Instagram)

Oltre alle cure, Mori ha dovuto sottoporsi a ulteriori studi per garantire l'efficacia degli antibiotici prescritti.

L'attore ha espresso preoccupazione per le condizioni dei polmoni trapiantati, sottolineando l'importanza di mantenerli in buone condizioni per evitare complicazioni future.

Ha spiegato: “Ad un certo punto i batteri vanno a dormire, ma quando si svegliano sono molto pericolosi, e ancora di più nel mio caso, soprattutto a causa del trapianto di polmone che ho avuto, devo stare molto attento che non succeda nulla” ai miei polmoni.” .

Nonostante questo problema di salute, Tonio ha detto di sentirsi forte e di continuare con i suoi progetti personali e professionali.

L'attore ha sofferto di infezione da coronavirus (COVID-19) in almeno tre occasioni (Foto: Instagram/@antonio.mauri)

Ha anche condiviso notizie sul suo lato personale: Ha scritto un'autobiografia Per raccontare la sua storia di vita e svelare che diventerà di nuovo nonno, visto che la figlia Carla aspetta il secondo figlio ed è incinta di tre mesi.

“Affinché la gente possa sapere come sono accadute le cose, e soprattutto per prevenirle”, ha detto della sua autobiografia.

Tonio Maori dovrà sottoporsi a ulteriori studi clinici per confermare che il nuovo antibiotico abbia un effetto nell'eliminare i batteri (Immagine: File)

Questa informazione arriva meno di una settimana dopo che Graciela Mauri, sorella di Tonio, ha parlato davanti alle telecamere Telemundo Sulla salute dell'attore.

“Molto bene, grazie a Dio. Sta combattendo i batteri che sono comparsi nel suo corpo, ma sono dormienti e sono con lui da molto tempo. Il trattamento è stato molto forte, quindi lo cambieranno. Ma tu lo vedi e “È molto bravo e il suo comportamento è incredibile. Mi metto nei suoi panni e dico: nessun intervento, qualsiasi ritorno in ospedale, deve essere molto difficile per lui. “È così forte, è il mio supereroe”.