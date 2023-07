Dopo dodici settimane di gara, La seconda stagione di Top Chef VIP sta vivendo i suoi ultimi giorni.

Tra le 20 celebrità che sono entrate nell’acclamato la realtà Telemundo cucina lo scorso 25 aprile, Solo tre sono arrivati ​​alla Grand Final E continuano a competere per il premio di $ 100.000. un risultato la realtà Sarà implementato Questo lunedì 17 luglio alle 19:00 ET / 18:00 ET.

Top Chef VIP 2023: elenco completo e classifiche di eliminazione dalla stagione 2

Pochi giorni prima della Grand Final e dopo la fine delle sfide ad eliminazione; Condividiamo con voi come sono nati l’elenco completo e la classifica delle eliminazioni della Stagione 2 di Top Chef VIP.

filtrato 1

Lauren Garza – 1 ° maggio

Magistratura 2

Regina Orosco – 8 maggio

Magistratura 3

Gilberto Gilles – 15 maggio

uscita 4

Gabe Spanik – 19 maggio (volontario basso)

rimosso 5

Iside Sirat – 25 maggio

Eliminato 6

Johnny Lozada – 29 maggio

rimuovere 7

Tonino Balardi – 6 giugno

rimuovere 8

Giuseppe Gumb – 8 giugno

Eliminato 9

Eduardo Barquin – 12 giugno

rimuovere 10

Cristo di più – 15 giugno – Torna al concorso *

Eliminato 11

Elena Ochoa – 19 giugno – Torna al concorso *

Magistratura 12

Marisol Terrazze – 22 giugno

Eliminato 13

Giovanni Paolo Gill – 26 giugno

Elimina 14

Sarah Corrales – 29 giugno

Magistratura 15

Helen Ochoa, per la seconda volta – 3 luglio

Elimina 16

Siero della genesi – 6 luglio

Elimina 17

Arturo Peniche – 12 luglio

Magistratura 18

Elimina 19

Informazioni in fase di sviluppo *