Torna ‘Crazy Frog’: la rana più famosa di dicembre torna con una canzone che vuole far saltare in aria TikTok | civiltà

Tutto il successo prima o poi finisce. Pochi giorni dopo l’annuncio della HBO lancio Harry Potter Vi incontrerete in un programma speciale In occasione del 20° anniversario del primo film, i creatori hanno creato rana pazza Hanno annunciato il loro ritorno con l’obiettivo di conquistare nuove piattaforme come TikTok. Divenuta la suoneria mobile di riferimento per una generazione, la mitica rana torna a dicembre con una nuova canzone.

Qualcosa si era già intuito da qualche giorno, quando il mitico ranocchio ha postato una foto sul suo account Instagram in cui rivelava che stava cucinando qualcosa. Alcuni giorni dopo, il capo artista e repertorio di Sony Music, Wolfgang Boss, Ha fatto una nota dichiarazione alla BBC That Frog tornerà il 10 dicembre su YouTube con un brano che unirà i brani storici della musica con le ultime tendenze di TikTok.

Crazy Frog è tornato per invadere TikTok

E dopo aver rilevato YouTube, i creatori di Crazy Frog si sono resi conto che erano tornati per farlo esplodere in nuovi mercati come TikTok: “Quando è nato Crazy Frog non c’era TikTok. Ora è molto importante, il numero è diventato una piattaforma unica per persone per condividere nuova musica e cose divertenti legate alla musica.” Per lo stesso Il motivo è, e nonostante il fatto che affermino di restituire la rana grazie al crescente interesse per la rana, il loro obiettivo principale è la conquista di nuove piattaforme.

Pertanto, Sony Music lavorerà ancora una volta a stretto contatto con DJ Reinhard ‘Voodoo’ Raith per rilasciare una nuova canzone di Mad Frog. Conoscevi quella storia? rana pazza Il suo design è iniziato nel 1997? A quel tempo, era giovane Daniel Malmedal ha deciso di imitare il suono del motore di una moto con i suoi amici. Dato che si sono divertiti molto, il giovane ha deciso di pubblicare questo audio su YouTube.

Ecco come è stato creato Crazy Frog

Sebbene il video abbia ottenuto un certo riconoscimento, non è diventato virale fino a diversi anni dopo. Tutto grazie al designer svedese Eric Wernquist. Chi ha deciso di creare l’ormai mitica rana e farla rivivere in un video che verrà poi postato su YouTube come qualcosa di fastidioso.

Un video che questa volta è diventato così virale da diventare la suoneria preferita degli utenti di quei primi cellulari che permettevano di riprodurre suoni reali. Per questo stesso motivo, DJ Reinhard ‘Voodoo’ Raith ha deciso di rilasciare una versione della leggendaria suoneria remixata con la canzone di Axel F. Diversi decenni dopo, la rana è tornata, con la voglia di riconquistare il mondo.