Torna HRTrends, l’evento che riunirà i leader HR di Argentina e America Latina

I leader di aziende nazionali e internazionali discutono le ultime tendenze nel campo delle risorse umane a HRTrends Argentina (Bonda)

Nona edizione di Tendenze HRun evento che presenta una piattaforma di benefit aziendali Bonda Che riunirà più di 240 leader delle principali aziende locali e internazionali. Si tratta di un evento regionale che si terrà tra pochi giorni 23 e 24 ottobre a Buenos Aires Si presenta come un’opportunità per esplorare Ultime tendenze nelle risorse umane.

Basandosi sul ruolo pionieristico svolto da questo settore in Argentina nell’affrontare sfide complesse, come la gestione degli stipendi e delle retribuzioni in un ambiente economico in costante cambiamento, l’incontro affronterà le principali sfide e identificherà strategie e tendenze di successo che possono essere applicate in questo campo. regione. .

In questo contesto, Bonda Presenterà per la prima volta una doppia edizione di HRTrends Argentinasostenuto da Dell, Arizmendi, PDA, WeWork e Samsung. Questo evento riunirà illustri leader delle risorse umane provenienti da aziende nazionali e internazionali riconosciute, che condivideranno la loro esperienza e conoscenza con tutti i partecipanti.

Allo stesso modo, il Tendenze HR Cerca di affermarsi come uno degli eventi più dirompenti e organizzati del settore, con la partecipazione di rappresentanti di aziende come Microsoft Argentina, PedidosYa, Aggreko, Alsea e Mercertra le altre cose.

Tra gli argomenti chiave che verranno trattati in questa edizione figurano le ultime tendenze in materia di benefit aziendali, strategie per sviluppare e potenziare l’employer brand, alternative per trasformare l’employee experience in un vantaggio competitivo e L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla gestione dei talenti.

HRTrends si consolida come un evento importante in America Latina con uscite in Cile, Messico e per la prima volta in Colombia (Bunda).

L’evento sarà gestito da Nizawa fuggìResponsabile globale degli affari pubblici e membro del consiglio di amministrazione Assistente digitale personaleche dirigerà i dipinti durante le due giornate. Inoltre, ci sarà un illustre gruppo di relatori tra cui Ines Garcia Toscano, Direttore Carriere e Premi presso… MercerChe terrà una presentazione dal titolo “Missione impossibile: compensazione competitiva in contesti di alta inflazione”.

Andres Camardon, Responsabile delle vendite presso DaleParlerà di “International Payroll Management con Deel”; Mentre la specialista di People Experience Laura Lissman rivelerà approfondimenti su “CX to CX: dall’esperienza dei dipendenti all’employer brand”.

Nel frattempo, Natalia Torres, Direttore delle Comunicazioni di Microsoft Argentina, e Ivana Thornton, Presidente della società MercerPresenterà “Addio pregiudizi, ciao AI: perché l’intelligenza artificiale generativa può umanizzare ulteriormente la gestione dei talenti nelle aziende”.

Nella lista dei relatori sarà presente anche Fernando Bocciccio, Direttore Risorse Umane dell’azienda Aggreko, E Sabrina Martinez, Direttore delle Risorse Umane presso alesia sudamerica, Che esplorerà il tema “Nuove sfide di leadership e il nuovo ruolo delle risorse umane e dell’EVP – Proposta di valore sociale”.

E anche Paola Enza (YPF) E Juan Castagnaro (ordina ora) Condurranno uno spazio chiamato “Il nuovo ruolo delle risorse umane e la proposta di valore sociale”. L’organizzazione conferma inoltre che presto verranno annunciati altri espositori.

Bonda presenta la nona edizione di un incontro che cerca di rivoluzionare il settore attraverso discussioni sulle esperienze dei dipendenti come vantaggio competitivo e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla gestione dei talenti.



La proposta non avviene semplicemente Argentina. Negli ultimi anni si è affermato come uno dei eventi Risorse umane Il film più influente a livello regionale, con uscite in Cile e Messico, che ne aumentano l’attrattiva e l’influenza nel settore.

Quest’anno il vertice avrà inizio per la prima volta 19 settembre in ColombiaDove i leader aziendali di alto livello si incontreranno per discutere le tendenze attuali e come potrebbe essere il futuro in campo normativo. La proposta verrà inoltre ripresentata il 3 ottobre in Cile E 7 novembre in Messico.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova edizione di Tendenze HRSi tratta di un evento che si è consolidato come punto di riferimento principale nel campo delle risorse umane a livello regionale Luciana BesindaDirettore del Marketing e delle Pubbliche Relazioni in America Latina Bonda.

Gli specialisti discutono lo sviluppo di politiche e strategie nelle risorse umane per un ambiente imprenditoriale in evoluzione (Bunda)

Allo stesso modo, Bisinda sottolinea che questa è un’opportunità unica per incoraggiare l’innovazione e condividere idee fondamentali per il mondo Gestione dei talenti in tutta l’America Latina.

Creato da Brian Klar e Agustín Perlman, Bonda Si tratta di una piattaforma innovativa che è diventata uno standard nello sviluppo di programmi di benefit per i collaboratori in diverse parti della regione. Attualmente ha più di 1.000 clienti, comprese aziende come BBVA, Arcos Dorados, Alsea, SC Johnson, Cervecería y Maltería Quilmes, Tra le altre cose.

A Partecipa a HRTrends e ottieni maggiori informazioni, clicca qui. I posti sono limitati e la registrazione avverrà tramite una lista d’attesa.