Tornano date e orari delle camere

ESPNLettura: due minuti.

Scopri le date e gli orari del ritorno dei quarti di finale di UEFA Women’s Champions League

fan UEFA Women’s Champions League Questa settimana conosceranno le quattro squadre che giocheranno le semifinali della più importante competizione per club.

Mercoledì 29 e giovedì 30 marzo si disputeranno le gare di ritorno della squadra Quarti di finale affiliato Champions League femminile. Sarà il primo commit barcellona vs. Roma Il 29 alle 10:45 a Città del Messico. Al termine del duello tra i culé e gli italiani, Arsenale E Bayern Monaco Suoneranno negli Emirati Arabi Uniti alle 13:00 (ora di Città del Messico).

giovedì 30, Wolfsburg E Paris Saint-Germain Saranno responsabili dell’apertura della giornata alle 10:45 a Città del Messico e della fine della partita alla Volkswagen Arena, Chelsea E Leoni Sarà misurato a Londra alle 13:00 nella capitale azteca.

Mercoledì 29 marzo e giovedì 30 marzo si svolgeranno le gare di ritorno dei quarti di finale. Immagini Getty

legato a barcellona vs. Roma Ha il vantaggio dei catalani nel tabellone globale. culé ha vinto l’andata 1-0 Salma Baralello. Da parte sua seriale arsenale contro Bayern Monaco A favore dell’1-0 della nazionale tedesca. Lia Schuler È stata lei a segnare l’unico gol nella partita giocata all’Allianz Arena.

Mercoledì scorso, 22 marzo Chelsea La Francia ha vinto 0-1 Leoni Era il giocatore responsabile del raggiungimento dell’obiettivo vincente Guru Ritn. per quanto riguarda l’eliminazione Paris Saint-Germain-WolfsburgI bavaresi giocheranno in casa con un vantaggio complessivo di 1-0. in modo significativo Elisa Almeida Non sarai in grado di giocare con lui psg Quando lo porti fuori alla prima fermata.

IL Semifinali affiliato UEFA Women’s Champions League Si svolgerà dal 22 al 29 aprile e il gran finale si svolgerà il 3 giugno alle Olanda. La sede della partita per il titolo sarà uno stadio Eindhoven Eindhoven.