Torre Tania da domenica 23 a sabato 29 gennaio | Editorialista | rivista

Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle in termini di salute, lavoro e amore nelle nostre previsioni settimanali.

Ariete

Dal 21 marzo al 19 aprile

Una settimana molto interessante e favorevole con i segni del cambio del tuo tutore. Domani Marte entra in Capricorno ed è tempo di mettere tutte le tue energie nel servire alcuni obiettivi futuri, decisioni aziendali in cui le tue capacità possono essere viste e i tuoi desideri soddisfatti. E la cosa giusta da fare è rivedere i contratti di lavoro o risolvere problemi molto pratici che erano in sospeso nel recente passato. Fai attenzione nel discutere e nel giudicare.

il Toro

Dal 20 aprile al 20 maggio

Una settimana per liberarti dei tuoi sentimenti, ma dovrebbe essere a poco a poco. Venere, il tuo sovrano, lascia andare il suo rimbalzo e quindi mobilita le nostre energie limitate nelle relazioni. Potresti smettere di sentirti osservato o lasciar andare le tue ossessioni per il tuo partner, dopo che sei stato stressato. Qualche volta Devi sentire la dura realtà finché le circostanze non cambiano, Scegli la sicurezza e il sostegno rispetto alla possibilità di creare nuove strutture d’amore.

Gemelli

Dal 21 maggio al 21 giugno

Settimana positiva, giorni un po’ folli ma diversi e nuove opportunità. Il Sole dell’Acquario si unisce al tuo sovrano, Mercurio, che entra nel Capricorno retrò per farti pensare alla quantità di responsabilità e obblighi che ti hanno limitato per tutto questo tempo. Scopri come risolvere un problema in sospeso, Ricorda che le prove saranno molto chiare se rischi di cercare. Le idee si moltiplicano, scegli il meglio, non il più facile.

cancro

Dal 22 giugno al 22 luglio

Una settimana di riposo. Moon, il tuo sovrano, è stata la protagonista degli ultimi giorni. Ho passato esami duri E tanti misteri si sono illuminati con la tua luce argentata, il cielo astrologico ha richiesto molto da te e con esso il tuo amore, la tua famiglia e i tuoi amici. Approfitta del transito dei pianeti personali attraverso il segno del Capricorno per lasciar andare i sentimenti in eccesso che altri hanno depositato in te. Visualizza nuovi sogni per il futuro.

Leo

Dal 23 luglio al 22 agosto

Quando il sole entra nella piena stagione dell’Acquario, l’atmosfera intorno a te è piena di comunicazioni elettrificate. Vieni da una settimana di scoperte in cui hai dovuto superare più di un problema e la tua testa leggera e dorata avrà bisogno di riposo. Lascia la tua criniera di leone e Lascia andare l’imprevedibilità e il caos della situazione. Un sacco di ordine e disciplina richiedono uno o due giorni di vera follia.

Vergine

Dal 23 agosto al 21 settembre

La settimana inizia con gli entusiasmanti risultati della congiunzione tra Sole e Mercurio, in senso retrogrado. Quasi tutti i pianeti personali sono tornati al Capricorno, che annuncia coerenza e nuove scoperte nelle tue relazioni sociali, e nessuno sembra esserlo. Comunque, Sarebbe bene per te apportare un cambiamento ai tuoi piani futuri, in modo che siano ben progettati e pianificati. Questo shock annunciato in pochi mesi può lasciarti assaporare la vittoria. Smetti di pensare troppo e corri il rischio.

Bilancia

Dal 22 settembre al 22 ottobre

Questa settimana i pianeti personali si incontrano di nuovo in Capricorno, il segno di Terra che ci aiuta a identificarci e ad entrare nella realtà. Venere ti fa valutare e dare risposte pratiche a situazioni che ti preoccupano da novembre. I progetti e l’ambiente di lavoro in particolare possono subire cambiamenti, opportunità aperte dal 29, Il giorno in cui il tuo ultimo pianeta dominante! Diventa diretto, concentrandosi sugli impegni e sulla realizzazione dei desideri.

lo Scorpione

Dal 23 ottobre al 21 novembre

Una settimana per rivedere contratti di lavoro, progetti e possibilità di cambiamento. Il cielo astronomico dei giorni precedenti era stato tumultuoso e molti eventi avevano innalzato l’energia tanto intensamente quanto volevi. Scorpione, sei nel tuo elemento di sentimento e navighi nelle profondità della penombra. Se devi identificare, risolvere o scoprire qualcosa, Le tue scoperte potrebbero non sorprenderti. Un weekend divertente pieno di vibrazioni dello Scorpione.

Sagittario

Dal 22 novembre al 21 dicembre

I pianeti personali nei segni di terra premiano gli sforzi passati. Questa settimana, concediti del tempo per riflettere su ciò che hai passato negli ultimi tre mesi. Valuta i pro e i contro delle decisioni prese, di cui sappiamo che non ti pentirai, ma conserva queste esperienze per quello che devi decidere e concretizzare in seguito. Giorni molto fruttuosi davanti Poiché dovrai essere paziente con ritardi e scartoffie. Il 29° giorno le tensioni diminuiscono.

Capricorno

Dal 22 dicembre al 19 gennaio

Domani, il pianeta Marte, simbolo dell’energia dell’iniziazione e dell’azione, inizia a transitare attraverso il tuo oroscopo. Sarà un momento molto speciale in cui il suo potere sarà concentrato su un obiettivo futuro, quello che desideri. Il 29, Venere viene lanciata dal suo moto retrogrado e Mercurio sarà distratto dal rivedere ciò che ha fatto bene o male negli ultimi mesi. Approfitta di questa apertura e pensaci Piano di strategia aziendale.

acquario

Dal 20 gennaio al 19 febbraio

L’ultima settimana del mese la tua energia fisica non può fare di più. L’intensità del cielo astrologico ti ha colpito e devi rallentare la tua velocità. Fai un respiro perché il tuo sovrano Urano si è svegliato dal suo lungo sonno e sta arrivando con grande forza. Approfitta e concentra i tuoi pensieri e desideri sul futuro, Ricorda che il ventinovesimo giorno stabilirai un bellissimo legame con Venere. Possa la sua energia portarti all’impegno che desideri!

Pesci

Dal 20 febbraio al 20 marzo

La settimana inizia con l’energia del cambiamento che bussa alla tua porta. Il cielo astrologico ci ha lasciato molte lezioni a gennaio, ma Pesci, ti sei divertito moltissimo con Nettuno collegato all’energia dei sogni e delle fantasie che si avverano. Tuttavia, niente come i pianeti personali di Capri per tenerti fuori dalle nuvole e permettere alle tue adorabili pinne di toccare la realtà delle relazioni, del lavoro e del pensiero tangibile. (il)