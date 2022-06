Nella città italiana di Floria, in provincia di Viterbo, e vicino a Roma, è stata aperta la Plaza de Torrevija, simbolo dell’amicizia che le due città mantengono da più di vent’anni.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato il sindaco di Torrevieja Eduardo Dolan, che in ogni momento è stato accompagnato da funzionari invitati come il sindaco di Floria Walter Salvadori e il presidente dello Stato di Vitorbo Alexandro Romoli. Alla scoperta di piazza “Piazza Torrevija” erano presenti anche l’Associazione San Giuliano del Santo Patrono, San Giuliano, rappresentanti delle bande nazionali italiane, Giampalo Lazeri e varie organizzazioni locali delle Balearia.

L’amicizia tra Faleria e Torrevieja, ricordata più volte all’evento, è stata il risultato di uno stretto rapporto con due band di due decenni fa, la società musicale “Ciudad de Torrevieja – Los Salerosos”. La città italiana era gestita dal famoso maestro floriano Sergio Bellardi, sia dal gruppo musicale G. Verdi che dal gruppo folk internazionale La Frustica. Ci sono state molte occasioni in cui entrambe le bande sono andate a Torrevija, così come i Los Saleros sono andati in Italia.

All’atto ha partecipato una sezione della Polizia di Stato a cavallo, che ha portato all’apertura della targa in piazza da parte dei sindaci di Faleria e Doroviza, a seguito della quale il parroco di Faleria ha condotto la cerimonia di benedizione.

Il sindaco di Torrevieja, Eduardo Dolón, si è rivolto in poche parole, ricordando i tanti ritardi incontrati in questa cerimonia di apertura, soprattutto a causa dell’epidemia causata dal COVID negli ultimi anni. Ha anche menzionato che nel 2014 una città di nome Doroviza ha dedicato una strada chiamata Flarea. Il sindaco era pronto a rafforzare ulteriormente l’amicizia tra Faleria e Doroviza, e ha esteso la massima ospitalità alle bande di Faleria. Trasferimento immediato a Dorevija per la celebrazione del 20° Festival Internazionale delle Bande che si terrà dal 5 al 9 luglio.

Torrevija è stata rappresentata alla cerimonia di apertura della Plaza de Torrevija, dove sono apparsi il vice sindaco Rosario Martinez e gli assessori alla Cultura e ai Festival Jose Antonio Cusata e Kansasala. La Regina di Sale, Victoria Macon e la maggior parte dei direttori della Società Musicale “Ciudad de Torrevija – Los Saleros” erano guidati da Guillermo Hernandez. Quest’ultimo ha rivolto alcune parole in cui ha evidenziato tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Presenti anche la banda “G. Verdi”, Giorgio Blasili e Massimo Moriki, leader de “La Frustica”. Proprio la banda folcloristica ha unito la celebrazione del XXI Festival Internazionale de “La Frustica” con la cerimonia di apertura della piazza, programmando varie esibizioni di bande musicali e major nella Plaza de Torrevija. Gli eventi si sono conclusi con gli inni nazionali d’Italia e di Spagna e l’interpretazione dell’inno dell’Unione Europea.