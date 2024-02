Torte infiammabili, felpe e altro ancora. Travis Kelsey e Taylor Swift volano fuori dai negozi

KANSAS CITY, Missouri (AP) – Una torta infiammabile riduce in cenere il logo dei Kansas City Chiefs per rivelare le sembianze della pop star Taylor Swift. Candele di preghiera con una foto della vincitrice del Grammy e del suo fidanzato, il tight end Travis Kelce. Felpe con la scritta “Kelce's Greatest Catch” e “Forza, Kansas City Swiftie”.

Mentre i Chiefs si preparano ad affrontare i San Francisco 49ers nella quarta apparizione al Super Bowl di Kansas City in cinque anni, i negozi stanno lottando per mantenere in magazzino i loro cappelli, giacche e altri accessori (alcuni dei quali più bizzarri che mai). La storia d'amore tra sport e pop.

I punti salienti del loro impegno appaiono sui prodotti. Ad esempio, durante il suo tour a Buenos Aires, Swift ha cambiato alcuni dei testi della sua canzone “Karma” da “Karma è il ragazzo sullo schermo” a “Karma è il ragazzo”. Sui Chiefs (Karma è il ragazzo dei Chiefs). Ora, le maglie Karma stanno proliferando, parte di un'ondata di merchandise dei Chiefs che ha raggiunto gli scaffali di Kansas City e oltre.

“Lo trovo fantastico”, ha detto Katie Mabry Van Deren, proprietaria di Shop Local KC, che vende prodotti realizzati da artisti locali, come le magliette Karma. “Non ho mai ricevuto così tanti prodotti spediti dal nostro negozio in stati diversi.”

Pensava che la settimana più impegnativa sarebbe stata l'aprile 2023, quando il Draft NFL si sarebbe tenuto a Kansas City. Ma dice che il concerto di Swift come parte dell'Eras ​​Tour all'Arrowhead Stadium la scorsa estate era ben oltre le sue capacità.

La cerimonia di luglio ha anche aperto la strada alla relazione. Il suo tentativo di corteggiare la star con un braccialetto dell'amicizia è stato sventato. Ma il gesto romantico e l'ammissione pubblica del fallimento del suo podcast “New Heights” hanno finito per attirare l'attenzione di Swift. Ha anche alimentato un vivace mercato per i braccialetti dell'amicizia dei leader.

“Spero che Taylor e Travis restino insieme per sempre”, ha detto Van Deren. “Sarebbe fantastico per noi.”

Circa il 73% degli adulti afferma di voler guardare la partita quest'anno, circa il 10% in più rispetto agli ultimi anni. La storia d'amore che è stata nei titoli dei giornali per tutta la stagione della NFL potrebbe contribuire a suscitare interesse.

Maddie Schmitz, proprietaria di Something Sweet di Maddie Lou nel sobborgo di Coon Rapids di Minneapolis, ha definito la partita di domenica a Las Vegas il “Taylor Bowl”.

La donna, che si descrive come una Swiftie, è la responsabile delle torte infiammabili, note anche come torte bruciate. Utilizza una stampante fotografica commestibile con entrambi gli inchiostri commestibili per stampare foto a tema Chiefs e Swift su due fogli di carta commestibile.

“Molte donne la ordinano di nascosto e la portano a una festa del Super Bowl per sorprendere i loro mariti, perché fuori è una torta in stile Chiefs, ma dentro rivela l'amore per Taylor Swift che tutte le donne sembrano avere. “, ha detto Schmitz.

Non è l'unica fornaia romantica. Situata nel sobborgo di Prairie Village, Kansas, Dolce's Bakery ha una linea completa di torte a forma di cuore.

Le conferenze stampa pre-Super Bowl sono piene di domande sul cantante.

Dopo che domenica Swift ha vinto il Grammy per il suo quarto album in carriera, Kelsey ha promesso che avrebbe “portato qualcosa a casa”. Al commissario NFL Roger Goodell è stato chiesto più volte di Swift, che era a bordo ring quando Kelce segnò un touchdown mentre guidava i Chiefs alla vittoria per 17-10 sui Baltimore Ravens nella partita per la seconda stagione consecutiva dell'American Conference Championship.

Il sindaco di Kansas City Quinton Lucas ha affermato che la città è stata fortunata ad aver vissuto questo shock economico. “Lei è la benvenuta se resta per sempre”, ha detto in un comunicato prima della partita.

Qualsiasi capo di abbigliamento indossato da Swift è particolarmente richiesto. Ad esempio, un anello che indossava la maglia numero 87 di Kelsey è stato venduto quando è stato individuato al dito di Swift.

La creatrice dell'anello, Emily Bordner di eb & Company, sospetta che Donna Kelsey abbia acquistato l'anello per un'amica del suo famoso figlio. Il negozio di Kansas City ha anche regalato alla madre delle stelle della NFL (il figlio maggiore, Jason Kelce, è un centro dei Philadelphia Eagles) un paio di orecchini esauriti con il numero del figlio più giovane e una maglia dei Chiefs. Anche Swift è stato visto indossarlo.

Da quel momento in poi, tutti furono sul posto, con il marito di Bordner, sua madre e i suoi amici.

“Pazzesco”, ha detto. “È stato assolutamente pazzesco. Non credo di aver mai lavorato così duramente in tutta la mia vita, di sicuro. Naturalmente no.”

Per Westside Storey, tutto è iniziato quando Swift ha presentato una domanda lo scorso autunno. Successivamente è stata vista indossare un cappello e una felpa che le erano stati inviati dal negozio di Kansas City, ha ricordato il proprietario del negozio Chris Harrington. Ha detto che inizialmente pensava che il gran numero di richieste sarebbe stato di breve durata e che sarebbe stata solo una storia divertente quando la follia fosse finita.

“La gente parla dell'effetto Taylor Swift, e lo ascolti, lo leggi o qualsiasi altra cosa, ma sperimentarlo di persona, sai, è un altro livello”, ha detto, aggiungendo che “diventa quasi l'identità del negozio”. .

In generale, il negozio va bene quando i Chiefs vanno bene, ma quest'anno è più affollato di quanto lo sia stato negli ultimi anni durante il Super Bowl. Harington attribuisce questo al potere da star della coppia, dicendo che ha elevato tutto a un “livello globale”. Ha aggiunto che i clienti sono spesso in missione.

“Sua sorella a Filadelfia li ha mandati solo per comprare un prodotto nel negozio dove Taylor ha fatto acquisti”, ha detto. “Quindi è pazzesco.”

Ci rendiamo conto che “tutti hanno un'opinione” sul romanticismo. Ma, aggiunge, “la amo per un milione di ragioni”.

___

Vancleave segnalato da Coon Rapids, Minnesota.