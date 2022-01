TOTY FIFA 22: tutte le nomination dei team FIFA 22 per il 2021

eNero è il mese più speciale in ogni uscita di FIFAForse tranne settembre, mese di lancio del titolo EA Sports. Con l’avvicinarsi della fine del Natale e dei regali delle feste, sempre in queste date, tutti i fan FIFA Ha un occhio laterale Squadra dell’anno, conosciuto come somma, dove la community FIFA seleziona i migliori giocatori di calcio in ogni stagione votando.

Una volta finito, EA Sports sta lavorando a una versione esplosiva di FIFA per il giocatore selezionato, con alcune statistiche sugli attacchi di cuore.

Anno 2021, disponibile per FIFA 22, è entrato nella fase di nomina, che è a carico dello stesso sviluppatore EA Sports e abbiamo già a disposizione tutti i giocatori nominati per il prestigioso premio per essere nella Squadra dell’Anno.

Tutti i nominati alla Squadra dell’Anno di FIFA 22 2021

Inoltre, quest’anno è speciale perché MARCA, in esclusiva, ha potuto avviare questa fase di contatto per i calciatori nominati a far parte della Squadra dell’Anno.

I primi calciatori sono:

portieri

Oblak (Atletico Madrid)

Jan Oblak, candidato alla Squadra dell’Anno 2021 in FIFA 22

difese

Jules Cond

Jules Kound, candidato alla Squadra dell’Anno 2021 in FIFA 22

David Alhamd

David Alaba, candidato alla Squadra dell’Anno 2021 a FIFA 22

mediatori

pedry

Pedri, candidato alla Squadra dell’Anno 2021 in FIFA 22

Lunedì 10 iniziano le votazioni per FIFA 22 TOTY

I sostenitori potranno selezionare e condividere l’inizio XI per la squadra 2021 di quest’anno durante il periodo di votazione che inizia lunedì 10 gennaio 2022 alle 17:00 e durerà fino al 18 gennaio 2022 alle 8:59.