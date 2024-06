Tourbillon: la prima auto ibrida Bugatti con uno spirito analogico e che mantiene l’ambizione innovativa del marchio

La Tourbillon è la prima vettura ibrida della Bugatti, azienda ora controllata dall’imprenditore croato Matej Rimac, creatore del proprio marchio di supercar elettriche.

Dopo averlo controllato BugattiQuesta è la prima macchina che Matty Rimac Lancio sul mercato Supercaruna categoria creata dal marchio e mantenuta attraverso i modelli Verone E Chirone. Non è un caso quindi Tourbillon Bugattil’ultimo prodotto presentato venerdì in tutto il mondo, è il primo ibrido del marchio francese Ettore Bugatti.

Italiana di nascita e francese d’adozione, Bugatti fondò il marchio nel 1909 MolsheimAlsazia, e si distingue per il suo esclusivo timbro automobilistico. “Niente può essere troppo bello e niente può essere troppo costoso.”Era un logo che ancora oggi, sia che appartenga alla famiglia che gli ha dato il nome, conserva questa eredità come un’impronta digitale.

Il tourbillon riprende l’aspetto dei modelli precedenti con alcune personali modifiche esterne, anche se la vera rivoluzione risiede al suo interno e nella sua meccanica. Il motore a combustione interna è potente 8,3 litri V16 Lo spostamento è stato sviluppato in collaborazione con CosworthÈ l’azienda che ha inventato il famoso motore Ford V8 utilizzato niente meno che in Formula 1 tra gli anni ’60 e ’90.

Le linee Tourbillon sono caratteristiche dei precedenti modelli Bugatti come Veyron e Chiron

Questo motore termico di grande cilindrata, a differenza della classica Bugatti W16, è composto da Due corpi, ciascuno con 8 cilindri, quando di solito si era più massicci con quattro monoblocchi a 4 cilindri collegati a forma di “W”. Il potere di questo Motore V16che non ha turbocompressore ma è solo aspirato convenzionalmente, arriva fino a 1000 CV a 9000 giri/min con 900 Nm di coppia.

L’ibridazione avviene quando combinato con Tre motori elettricine include due davanti e uno dietro, e insieme possono aggiungere l’altro 800 CV Di forza grazie all’essere nutrito da A Batteria agli ioni di litio da 24,6 kWh. Pertanto, quando si utilizza una trasmissione completa, il La potenza totale del tourbillon è di 1800 cavalli. Una delle auto più potenti al mondo. Autonomia elettrica al 100%, un dettaglio che sembra semplice ma che affonda le sue radici nel dotarla di una propulsione sostenibile per le strade urbane, cosa insolita e comunque breve per un’auto con queste caratteristiche.

Il motore termico viene attirato verso le ruote posteriori solo tramite a Cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. D’altra parte, i due motori anteriori sono responsabili del movimento delle ruote anteriori, motivo per cui il tourbillon è un veicolo Trazione su quattro ruote Quando si utilizza sia la trasmissione che la trazione anteriore solo in modalità elettrica.

L’interno ha un quadro strumenti completamente analogico. Gli orologi Speed ​​e RPM condividono lo stesso quadrante con lancette più lunghe e più corte l’una dell’altra

Grazie a una coppia termica ed elettrica che si avvicina ai 2.000 Nm – non annunciata ufficialmente – l’auto è in grado di farlo Raggiunge almeno 445 km/h nella modalità cambio di velocità (interruttore di velocità). Ma ciò che sorprende è il suo valore di accelerazione, poiché può accelerare da 0 a 100 km/h in soli due secondi e raggiungere 400 km/h in soli 25 secondi Con il gioco fermo

D’altra parte, quando si utilizza l’auto nella modalità tradizionale, la velocità massima è sufficiente solo per raggiungere i 380 km/h. Perché ciò sia possibile è necessario il peso del veicolo. Bugatti riesce a non superare le due tonnellate, consentendo un rapporto peso/potenza sufficientemente buono per questi valori prestazionali. Pesa un tourbillon 1.995 chilogrammi vuoti.

Un’altra rivoluzione in cabina. La cosa più sorprendente è Utile, completamente analogico Realizzato secondo gli standard dell’orologeria svizzera. Questo strumento si trova all’interno della corona del volante, ma non come parte di essa, bensì come un pezzo completamente separato Non si muove quando si gira il manubrio.

Sullo stesso quadrante è presente anche l’orologio centrale L’ago che determina la velocità è di dimensione maggiore mentre quello che determina i giri è di dimensione inferioreallo stesso modo in cui le ore sono segnate con una lancetta più corta rispetto a quella dei minuti di un orologio analogico tradizionale.

L’interno non ha alcuno schermo tranne quando il conducente vuole renderlo visibile. È riposto all’interno del cruscotto per mantenere lo stile analogico

Infine, i dettagli che non passano inosservati lo sono Assenza di schermo Su tutta la linea. Ma non perché non esista, ma per preservare lo stile del design dell’auto, questo display LCD viene preservato e si estende solo su richiesta del conducente.

“se fosse È pazzesco costruire un nuovo motore V16combinato con una nuova batteria e motori elettrici e ha un kit di strumenti per il meccanismo dell’orologio svizzero e parti di Sospensione stampata in 3D E una console centrale in vetro. Ma questo è ciò che farebbe Ettore, ed è ciò che rende una Bugatti inimitabile e senza tempo. “Senza questo tipo di ambizione, puoi creare una grande supercar, ma non puoi creare un’icona per sempre.” Matty Rimac Nello spettacolo.

Il modello sarà solo in edizione limitata 250 unità Che non inizierà la consegna fino al 2026. Il suo prezzo è 3,8 milioni di euro Prima della sua presentazione ufficiale, una parte significativa della sua produzione era già stata venduta a clienti esclusivi Bugatti.