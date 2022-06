Toyota Corolla 2023 riceve un sistema ibrido migliorato e piccole modifiche

Dopo aver introdotto il modello negli Stati Uniti, Toyota ha ora svelato la versione europea della Corolla 2023.

Il marchio giapponese ha svelato la versione europea di Toyota Corolla 2023. Beneficerà del sistema ibrido 5G del marchio, della maggiore tecnologia e di piccole modifiche visive e sarà disponibile all’inizio del prossimo anno.

In effetti, la Toyota Corolla rimane la Ibrido completo unico Nella sillaba C, insieme a Honda Civic e: HEV. Ebbene, la maggior parte dei suoi diretti concorrenti offre motori ibridi. morbido o collegabile.

Sebbene i nuovi sistemi ibridi autocaricanti forniscano più potenza e prestazioni, Motori da 1,8 e 2,0 litri, esclusivamente per la versione FWD. L’unità di controllo della potenza riprogettata, il sistema elettrico dell’asse e la batteria agli ioni di litio ridurranno la massa del propulsore ibrido fino a 18 kg, secondo il modello.

Corolla 2023: Novità

Ora, il sistema ibrido da 1,8 litri genererà 138 cavalli, il che rappresenta 18 CV in più rispetto al modello precedente. Il modello di ingresso rinnovabile sarà ora in grado di passare da 0 a 100 km/h 9,2 secondi.

Tuttavia, il motore ibrido da 2,0 litri Produrrà 193 cavalliChe saranno 15 CV in più rispetto a prima. Qui l’accelerazione è data da 0 a 100 km/h in 7,5 secondiinsieme a una leggera diminuzione delle emissioni medie di CO2 di 107 g/km.

Inoltre, il marchio ricalibrerà anche un file Controller ibrido Per accelerazione lineare e normale. D’altra parte, riceverai modifiche al motivo della griglia e ai telai dei fendinebbia, insieme a Tre nuove opzioni di colore: Juniper Blue Hatchback e Sport Touring.

Piccoli cambiamenti

Allo stesso modo, riceverai un tono Midlight Teal per la berlina e Metallic Grey per le tre e ne includerai alcuni Nuovi cerchi in lega. Otterranno versioni di fascia alta della berlina e della Touring Sport Fari bi-LED Con sistema a fascio altamente adattivo.

concentrarsi su GR Sport, Il modello riceverà un nuovo set di cerchi in lega da 18 pollici, un paraurti posteriore sportivo e sedili aggiornati. Per quanto riguarda gli interni, il marchio presenterà Nuove opzioni di finitura E arredi per uno stile più moderno.

Inoltre, avrà un’estensione blocco strumenti digitale Motore da 12,3 pollici, che è di serie sulla gamma media e offrirà quattro modalità: normale, intelligente, sportiva e dura. Ci sarà anche un touch screen da 10,5 pollici con navigazione cloud e Nuovo agente vocale.

Infatti il Pacchetto Toyota T-Mate Sarà caratterizzato dall’ultimo “Toyota Safety Sense” con il nuovo e migliorato sistema ADAS e gli utenti potranno accedere ai servizi da remoto tramite l’app MyT. D’altra parte, questo nuovo modello sarà disponibile in Europa all’indirizzo Il primo trimestre del 2023.

Potrebbe interessarti: Toyota GR Corolla MORIZO: la nuova versione radicale della ‘hot hatch’, con più potenza

Sandy Garcia Tarazona.