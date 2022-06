Toyota potrebbe prendere in considerazione un camioncino negli Stati Uniti, contro il Maverick

Presto si diffusero voci sull’interesse della Toyota per un prodotto per il chip pickup compatto.

I dirigenti di Toyota North America hanno accennato in dichiarazioni ai media che il marchio sta analizzando la possibilità di lancio Furgone compattoinizialmente indirizzato a mercato statunitense.

L’informazione è stata rilasciata da Notizie sull’auto Citazione di Jack Hollis Vicepresidente delle operazioni Toyota negli Stati Uniti. Anche a Cooper Eriksen, vicepresidente Pianificazione e strategia del prodotto Nella stessa filiale del marchio giapponese.

Entrambi i manager hanno convenuto che stavano guardando un file piccola parte del pickup E il produttore sta valutando di “giocare sul campo”. L’attenzione sarà data anche dall’apparenza Ford Maverick S Hyundai Santa CruzGettare Buoni risultati di lavoro.

Previsioni Toyota con camioncino

Il Nord America è un mercato favorevole per i pick-up, in quanto è uno dei I settori più affollati Dai clienti, dai modelli più piccoli ai più grandi, attrezzati e potenti. Ho visto di nuovo quei camioncini Un ruolo importante.

Toyota ha già occupato questi territori con Toyota Tacoma, che inizialmente era un camioncino più piccolo. A partire dalla seconda generazione, le sue dimensioni sono aumentate e si sono spostate nel segmento degli autocarri medi, ma il Maverick e il Santa Cruz saranno incoraggiati a possedere Nuova competizione.

Nonostante le parole dell’azienda diano indizi sui progetti futuri del brand giapponese, non c’è Nessuna conferma A tal proposito, per non parlare delle scadenze o delle date provvisorie per l’immissione sul mercato di un veicolo di questo tipo. opzione finora È stato appena considerato.

Va tenuto presente che nel caso dello sviluppo di un piccolo pickup Toyota, il suo mercato principale, se non l’unico Saranno gli Stati Uniti. Lì completerà la rosa con Tacoma e tundra Come Il camion più grande.

