Toyota Tacoma ‘Tacozilla’ è un minivan fuoristrada vintage con wc, doccia e cucina

questa settimana Sima Show a Las Vegas e ToyotaCome molti produttori, non può mancare dal salone della personalizzazione professionale. Mentre ci sarà una folla di Toyota Supras pronte, il marchio giapponese ha già creato un bel brusio con la sua berlina compatta vintage Toyota Tacoma.

battezzato Tacozilla Tacoma CamperQuesto carrello offre quasi gli stessi comfort di una piccola casa con una reale portabilità in tutte le direzioni.

La Tacozilla parte dalla base Toyota Tacoma TRD Sport, sebbene il team Toyota Motorsports Garage abbia modificato in modo significativo la sua piattaforma. Il telaio ha dovuto essere ridisegnato perché l’originale non permetteva di installare la parte del camper nelle condizioni che i residenti della Toyota volevano.

La conversione avrebbe potuto essere eseguita con il telaio di serie, ma poiché il team voleva che la cabina posteriore fosse abbastanza confortevole per una persona di 6 piedi, ha dovuto modificare il telaio.

Parlando del telaio, le sospensioni modificate danno 5 cm in più di altezza libera Per il Tacoma TRD di serie, anche i pneumatici fuoristrada General Tire Grabber X3 da 33 pollici aiutano.

I camper si basano su pickup di marca degli anni ’70 e ’80, come ad esempio Toyota Chinook Il punto di ispirazione è stato nel Toyota Motorsports Garage.

La vernice bianca, decorata con strisce gialle, arancioni e bronzo, ricorda quei tempi. È interessante notare che la combinazione di stile retrò nello stile attuale come il Tacoma funziona molto bene e i risultati sono molto eleganti.

Stessi servizi di casa, ma in una Toyota

La cabina camper è forse la parte più impressionante di questa proposta. che è La carrozzeria e i pannelli esterni sono in alluminio. All’esterno, non ci sono pieghe dure o linee rette che definiscono le pareti laterali, poiché Toyota voleva arrotondare i bordi della Caravan per adattarsi meglio al design della Tacoma.

Questa cura dei dettagli è apprezzata anche in aree come il portellone, che ha richiesto oltre 100 ore di lavoro per essere completato.

Mentre varchiamo la porta, ci incontriamo pavimenti in legno di teakUna cucina completa di elettrodomestici, un bagno completo con doccia calda e, naturalmente, un tavolo da pranzo stampato in 3D. Il tavolo può essere appeso al muro come se fosse un quadro, liberando così spazio per il riposo o il sonno.

Le poltrone sono state rimosse per risparmiare spazio di archiviazione.

Inoltre, ha un’apertura unica per il passaggio tra la cabina di guida e il telaio del carro. Non devi andare da un posto all’altro.

Purtroppo per i follower la vita, Tacozilla è solo ACtranne la macchina Creato appositamente per il SEMA Show. Tuttavia, se Toyota tramite TRD non osa vendere qualcosa del genere, mi dà che più di un’azienda da veicolo a camper oserebbe fare una proposta simile.

In Motorpasion | Abbiamo testato il Toyota Land Cruiser: un SUV che unisce qualità di guida e prestazioni in fuoristrada