Toyota Tundra 2022: il pickup sembra ancora più impressionante con il V6 Twin Turbo Hybrid

Nel 2007, è stata introdotta l’attuale Toyota Tundra, che è stata aggiornata nel 2014. All’epoca, ha mantenuto una base di fan più piccola ma fedele che tende a lamentarsi di tutte le cose, ad esempio, i contachilometri non sono abbastanza rumorosi. proprio adesso Toyota Tundra 2022 prossima generazione È qui, finalmente. Toyota ha persino acquistato una Tundra da un milione di miglia da un cliente durante la progettazione della nuova auto per capire come fornire più di ciò che vogliono i più grandi fan: un camioncino con buone opzioni che è anche difficile da uccidere.

come conseguenza di, Ci sono molte tecniche e idee comprovate nella nuova tundra.

Niente più motore V8, ma più potenza

Tutte le nuove tundre vengono con Il nuovo motore biturbo i-Force V6 da 3,5 litri di Toyota, bene, vorresti? 389 cavalli e 479 Nm di coppia. Non solo è più potenza (8 CV) e più coppia (78 lb-ft) rispetto al precedente V8, ma Toyota afferma che è anche più efficiente. Dovremo aspettare i nuovi numeri EPA, ma poiché il risparmio di carburante poco brillante del V8 è stato uno dei più grandi svantaggi della Tundra attuale, c’è molto spazio per miglioramenti lì.

Il nuovo motore è un motore V6 a 24 valvole, DOHC, con collegamento a catena con due sistemi VVTi e un blocco di alluminio. molto Utilizza un intercooler che mantiene basse le temperature del turbo. Il raffreddamento era l’obiettivo principale del design del motore, con un design a camicia d’acqua a due strati e ulteriori canali trasversali automatizzati destinati a massimizzare il flusso di refrigerante e quindi a migliorare l’affidabilità.

Toyota Tundra 2022. / Foto: Toyota Tundra.

Motore generatore ibrido

La trasmissione più efficiente è anche la più potente. La versione i-Force Max Hybrid del propulsore Tundra mantiene lo stesso motore V6 ma aggiunge un alternatore motore assistito dalla frizione Nell’alloggiamento del cofano nella linea tra il motore e la trasmissione. Questo motore aggiuntivo alimenta l’intero sistema fino a 437 cavalli a 5200 giri/min e 583 lb-ft. La coppia raggiunge appena 2.400 giri/min, quest’ultimo particolarmente indicato per rimorchi e fuoristrada.

La Tundra è anche in grado di guidare solo come un’auto elettrica Il motore a benzina si avvia automaticamente a velocità superiori a 18 mph. A partire dalla guida esclusivamente elettrica, la potenza e l’assistenza elettrica vengono rigenerate attraverso il sistema ibrido parallelo.

Batteria elettrica con grandi vantaggi

La vera batteria sigillata NiMH da 288 V per il sistema ibrido si trova ordinatamente sotto il sedile posteriore. Il camion a grandezza naturale non ha bisogno delle caratteristiche di imballaggio extra per passare a una batteria agli ioni di litio più compatta. L’hanno anche promossa come Un’opzione sostenibile poiché esiste già un processo di riciclaggio per le batterie ibride NiMH Una volta raggiunta la fine della loro vita utile, rimane una sfida costosa quando si tratta di batterie ibride agli ioni di litio.

Le tundra non ibride hanno un’area di stivaggio chiusa sotto i sedili posteriori.

Toyota Tundra 2022. / Foto: Toyota Tundra.

Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a 10 rapporti Sono controllati elettronicamente e dispongono di modalità di commutazione sequenziali e diverse logiche di cambio per la corsa su e giù, e Due modalità di guida in traino/trascinamento.

Ulteriori miglioramenti al letto di raccolta

Non è un camion a pianale ribassato, design Custodia in composito rinforzato in alluminio Toyota ha avuto abbastanza successo a Tacoma da avvicinarlo al fratello maggiore. È più leggero e meno soggetto alla corrosione rispetto al letto in acciaio che aveva la Tundra e più resistente di un letto solo in alluminio. Oh, e se hai bisogno di qualcosa a letto quando sei in cabina, tutto questo Lunotto posteriore che si abbassa per facilitare l’accesso. Se preferisci utilizzare il portellone, sul lato conducente del fanale posteriore è presente un interruttore a impatto che puoi premere con il gomito per sbloccare il portellone.

Sotto questo letto e questo corpo ci sono molti altri miglioramenti che dovrebbero aiutare ad appianare qualunque cosa tu stia cercando di inviare. tundra Viene fornito di serie con ammortizzatori a doppio tubo con tripli paraolio e cappucci antipolvere estesiI giunti sferici rinforzati in acciaio e i nuovi giunti in alluminio sono più resistenti e leggeri rispetto alla generazione attuale.

Interni aggiornati con più tecnologia

Per fortuna, I nuovi interni di Toyota mantengono un gran numero di pulsanti per le funzioni utilizzate più frequentemente All’interno, compreso a Manopola del volume stereo E tutti i controlli HVAC che potresti desiderare. include un Schermo tattile da 8 pollici NS 14 pollici più grandi davanti e al centro, Insieme a Nuova interfaccia utente Ricorda più un tablet. Lo schermo da 14 pollici è dotato di funzioni di ingrandimento e riduzione e risoluzione più elevata.

Toyota Tundra 2022. / Foto: Toyota Tundra.

Apple CarPlay e Android Auto sono lo standard in Nuovo sistema di infotainment, Come il Aggiornamenti wireless Per aggiornarlo e funzionare senza problemi. Il sistema viene fornito anche con un file Un assistente intelligente con cui puoi utilizzare i comandi vocali per la navigazione e la voce E altro ancora, incluse frasi come “Ciao Toyota” per svegliarti. Anche la tundra progredisce Connettività Wi-Fi, che trasforma il camion in un hotspot 4G per un massimo di 10 dispositivi.

La nuova Tundra arriva anche con Vari angoli della nuova fotocamera, disponibili in un angolo di visione completo a 360 gradi, per facilitare il traino e la sosta, oltre ad avere un Telecamera per specchietto retrovisore disponibile. Un touch screen da 14 pollici disponibile apre alcune offerte aggiuntive, il monitor multi-terreno e il monitor con vista panoramica, quest’ultimo è una vista dall’alto verso il basso del camion, ideale per l’allineamento del rimorchio o il monitoraggio del carico. Il TRD Pro è dotato di un display multi-terreno e del pacchetto TRD Off-Road, che aggiunge un pulsante per visualizzare sullo schermo le viste anteriore, laterale e posteriore del camion per superare più facilmente gli ostacoli.

Toyota Tundra 2022. / Foto: Toyota Tundra.

Capacità di traino migliorata

Il traino è stato un grande focus sulla Tundra aggiornata, con pickup Nuovi specchietti di traino pieghevoli ed estensibili che sono più lunghi, più caldi e hanno una curvatura extra Espande il campo visivo posteriore del conducente. Questi sono i nuovi specchi Hanno anche luci a LED per rimorchi Un’interfaccia retroilluminata che può aiutarti a vedere cosa stai cercando di tenere in mano in situazioni di scarsa illuminazione. Anche la nuova tundra ha delle caratteristiche Controller freno rimorchio integratoe Sterzo posteriore del rimorchio Per aiutarti a supportare il trailer e Sistema di assistenza alla corsia diritta Per sostenere il rimorchio in linea retta, se necessario. che è Monitoraggio dei punti ciechiFa parte del pacchetto di assistenza alla guida standard Aggiornamento Toyota Safety Sense 2.5.4 Trovato su tutti i nuovi veicoli Toyota, è anche calibrato per monitorare i punti ciechi aggiuntivi intorno a qualsiasi cosa tu stia trainando.

un Tetto panoramico, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato e tendalino posteriore sono tra gli optional che puoi selezionare.. Una delle opzioni più interessanti è il display a transistor a film sottile da 12,3 pollici che sostituisce il tradizionale gruppo di indicatori con uno digitale personalizzabile.

Toyota Tundra 2022. / Foto: Toyota Tundra.

2022 Tundra in arrivo nelle concessionarie con due versioni disponibili

La nuova Tundra sarà disponibile tra Due versioni a quattro porte: doppia cabina e CrewMax più alta. Gli acquirenti di Double Cab possono ottenere un letto da 6,5 ​​o 8,1 piedi, mentre il CrewMax ottiene un letto da 5,5 o 6,5 piedi. Puoi ottenerlo con due ruote motrici e quattro ruote motrici, con una gamma livelli di allestimento Che sembrano familiari, in ordine dal più semplice al più lussuoso: SRe 5 riyale Limitatoe platino e 1794. edizione. TRD Pro è la versione avanzata ed è offerta solo con il propulsore ibrido i-Force Max.

Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma lo scopriremo presto, poiché la Tundra 2022 sarà in vendita entro la fine dell’anno.