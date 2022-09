Toyotaro, il fumettista di Dragon Ball Super ha scoperto il suo personaggio preferito: Goku o Vegeta?

TOYOTAROFamoso mangaka e mangaka Dragon Ball Super Sempre sotto controllo Akira Toriyamache è anche responsabile della storia dell’attuale fase dell’epopea, ha rivelato chi è Personaggio preferito Da Dragon Ball Super. Questo è il metodo scelto dalla rivista giapponese Shueisha Dopo aver rilasciato un’intervista al fumettista, confermando che il suo personaggio preferito non è altro che Goku. Naturalmente, l’autore ha parecchi personaggi tra cui scegliere, anche se alla fine ha scelto il protagonista principale della saga. e le sue ragioni.

Ha scelto Toyotaro Goku come suo personaggio preferito

Questo è stato recentemente riconosciuto in un’intervista con la rivista Shueisha, anche se ammette che come artista a volte sceglie di più per l’uno o per l’altro, principalmente a causa delle difficoltà che comporta. Disegna una scena o un’altra. Così dice lo stesso Mangaka: “Nel complesso, Goku è più che amato. Come artista, dipende dalla scena, perché alcuni personaggi sono facili da disegnare o hanno archi narrativi interessanti”, afferma Toyotaru.





Naturalmente, lo stesso fumettista insiste sul fatto che le sue preferenze cambiano un po’ a seconda dell’arco narrativo in cui si abbandona e di come sono i personaggi. Devi essere rappresentato Secondo i casi: “Nel volume 17, mi piaceva di più Vegeta, mi piacevano le rivelazioni di super ego. Ma nel volume 19, Dev’essere Goku. Forse mi piace solo chi è più attivo nella storia in quel momento”.

curiosamente, Akira Toriyama Di recente ha rivelato il suo personaggio il preferito Da Dragon Ball, oltre a parlare anche di quale personaggio della saga pensa sia il più forte. non perdere Contanti Da Dragon Ball Super: Super Eroel’ultimo film di Dragon Ball che è già uscito nelle sale spagnole.

fonte | poi 24