Tra le critiche per la scarsa prestazione in Coppa dei Campioni, l’Inghilterra affronta la Slovacchia

Gelsenkirchen (Germania) (AFP) – L’Inghilterra affronterà domenica la Slovacchia agli ottavi di finale di Euro 2024 dopo pesanti critiche per la sua prestazione nella fase a gironi. Tuttavia, la seconda classificata dell’ultima edizione di tre anni fa era imbattuta ed era esclusa dal girone che comprende Francia, Spagna, Germania e Portogallo. La partita inizia alle 19:00 GMT a Gelsenkirchen. Ecco cosa devi sapere:

fatti

– L’Inghilterra si è qualificata per la fase a eliminazione diretta dopo aver vinto il proprio girone senza perdere tre partite, ma i tifosi sono rimasti sconvolti dalla prestazione di martedì contro la Slovenia e hanno fischiato i giocatori alla fine della partita e hanno persino lanciato bicchieri di birra all’allenatore Gareth Southgate. .

Questo è il quarto torneo importante per Southgate come capo della nazionale inglese, ed è sempre stato in grado di portare la sua squadra ai quarti di finale.

—La Slovacchia partecipa agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni per la seconda volta come nazione indipendente dopo aver raggiunto questa fase nel 2016. Non è mai riuscita a vincere in questa situazione.

Sotto la guida del tecnico Francesco Calzona, la Slovacchia ha realizzato una delle sorprese del torneo battendo 1-0 il Belgio nella prima partita.

Notizia

– Phil Foden è tornato con la squadra dopo essere tornato a casa per assistere alla nascita di suo figlio. Luke Shaw potrebbe partecipare al campionato dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio, e si dice che Southgate stia considerando l’adolescente Kobe Maino come titolare regolare a centrocampo.

Preparazione

Harry Kane continua a rafforzare il suo record con la nazionale segnando il suo 64esimo gol in nazionale contro la Danimarca.

L’Inghilterra non ha perso in sei partite contro la Slovacchia, con cinque vittorie e un pareggio.

—Se giocano, Juraj Kuka e Petr Pekarek amplieranno il loro record con l’undicesima presenza con la Slovacchia agli Europei.