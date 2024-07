Trabzon Sport deciso da Stephen Savic

Savic Studia questa possibilità e prevede di prendere una decisione presto. Il difensore centrale sta per determinare il suo futuro, quale Potrebbe essere vicino a Türkiye. Il nazionale montenegrino è già pronto a trattare con Besiktas e Trabzon Sport, che resta attento al futuro del 33enne difensore, il cui contratto scade a giugno 2025.

Anche se il Besiktas non ha ancora rinunciato a questa possibilità e spera ancora di concludere l’affare, adesso lo è Trabzon Sport, che sembra più concentrato sull’integrazione del cuore della difesa dell’Atletico. Il Trabzon Sport, noto come il quarto club più grande della Turchia, non è soddisfatto delle prestazioni degli attuali giocatori del cuore della difesaBanny e Penicovich. Lo spagnolo Joaquin Fernandez è il giocatore principale, ma il club ha bisogno di un cuore difensivo forte che possa portare la difesa dalla sua parte. Per questo motivo si stanno avvicinando a Savic e negozieranno con il suo agente, e AS ha potuto confermarlo.

