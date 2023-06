Tradecurve (TCRV) sale, Dogecoin (DOGE) e ApeCoin (APE) inciampano

Recentemente, il valore delle criptovalute Dogecoin e ApeCoin è stato ribassista dopo un prolungato trend ribassista. Tuttavia, le maree si stanno spostando verso altre criptovalute, poiché il valore di Tradecurve dovrebbe salire alle stelle.

Durante la prevendita, il livello ha mostrato una crescita significativa di oltre l’80% e gli investitori hanno iniziato a prestare attenzione. Oggi esamineremo i recenti sviluppi dei prezzi di TCRV, DOGE e APE per vedere quale altcoin ha il maggior potenziale di crescita.

Dogecoin è sceso del 9,8% negli ultimi 30 giorni

ApeCoin è sceso del 27,3% nell’ultimo mese

Tradecurve aumenterà di 100 volte secondo gli analisti

Dogecoin (DOGE) e la sua attuale tendenza al ribasso

La criptovaluta Dogecoin ha avuto una tendenza al ribasso e al 27 giugno 2023 viene scambiata a soli $ 0,065409. Nell’ultima settimana, il punto più basso di Dogecoin è stato di $ 0,061081 mentre il suo massimo è stato di $ 0,069175.

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo di Dogecoin è sceso del 9,8% in totale. L’anno scorso, il suo valore è diminuito del 14,8% e ora è scambiato al 91,06%, al di sotto del suo valore massimo storico, raggiunto l’8 maggio 2021, a 0,731578$. Dogecoin ha chiaramente bisogno di rompere la barriera di $ 0,7 per rafforzarsi di nuovo, ma al momento sta scendendo.

ApeCoin (APE) e la sua scomposizione del valore

ApeCoin non è andata meglio e, a partire dal 27 giugno 2023, viene scambiato a soli $ 2,35. Se guardiamo al grafico delle prestazioni settimanali di ApeCoin, scopriamo che il suo punto più basso è stato di $ 2,03 mentre il suo punto più alto è stato di $ 2,46.

Negli ultimi 30 giorni il valore di ApeCoin è diminuito del 27,3%, mentre nelle ultime 24 ore è diminuito del 2,8%. Sulla base del suo rendimento annuale, in calo del 50,8%, ApeCoin è ora scambiato del 91,13% al di sotto del suo massimo storico di $ 26,70, raggiunto il 28 aprile 2022. Con questo in mente, gli investitori stanno chiaramente cercando alternative.

Tradecurve (TCRV) T0 è stato lanciato 100 volte al momento del lancio

Mentre Dogecoin e ApeCoin hanno entrambi mostrato una performance ribassista, il token TCRV è riuscito a raggiungere nuove vette e il suo valore è aumentato del 20% solo nell’ultima settimana. Tradecurve si distingue per essere una piattaforma di scambio ibrida in cui chiunque in tutto il mondo può negoziare tutti i derivati ​​da un unico conto in completo anonimato.

Lo scambio enfatizza la privacy, gli strumenti di trading avanzati e la trasparenza e ha già generato molto interesse nella comunità, con oltre 12.500 account creati.

In prevendita, il team ha raccolto fino ad oggi 2,8 milioni di dollari e spera di raccogliere 20 milioni di dollari prima del lancio del progetto. Nella fase 4, TCRV viene scambiato a $ 0,018, offrendo agli investitori l’opportunità di ottenere token TCRV con uno sconto. C’è anche un bonus di deposito del 50%, che scadrà il 3 luglio 2023. TCRV è il token di utilità dietro la piattaforma, utilizzato per giudicare, partecipare e ottenere commissioni di trading ridotte.

La piattaforma ha dato la priorità alla privacy degli utenti e ha consentito ai trader di fare trading senza dover sottoporsi a lunghi e invadenti controlli di registrazione KYC. In alternativa, gli utenti di Tradecurve possono semplicemente creare un account utilizzando la propria e-mail, quindi collegarlo a un portafoglio crittografico ed effettuare un deposito, utilizzando le proprie risorse crittografiche come garanzia.

Tradecurve offre anche una suite completa di strumenti di trading avanzati, dai robot di trading automatizzati e basati sull’intelligenza artificiale alla funzionalità di copia degli scambi, leva elevata a partire da 500:1, protezione del saldo negativo e un sistema di account VIP.

Dato che questi sono aspetti solitamente limitati dalla regolamentazione, Tradecurve ha un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza e chiunque da qualsiasi parte del mondo può utilizzare le sue funzionalità. Con il recente slancio e la proposta di valore totale di Tradecurve, gli analisti prevedono che il suo valore aumenterà di 100 volte al momento del lancio.

