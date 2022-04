tradimento! Riescono ad evitare l’emozionante sequenza di MGS 3: Snake Eater

Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo / Il WhatsApp

Metal Gear Solid 3: Mangiatore di serpenti È uno dei videogiochi preferiti da milioni di giocatori perché non solo ha fatto pace dopo aver diviso le opinioni al riguardo MGS 2: Figli della libertà Ma ha prodotto una storia più drammatica piena di momenti indimenticabili. L’origine e l’ascesa di Big Boss hanno lasciato un ricordo indelebile nei fan e molti ricordano la sequenza che ancora, come Naked Snake, sale una scala in un ambiente sereno. Per alcuni, superare questo momento è un sacrilegio, ma un velocista ha trovato il modo di farlo.

Rivelano come evitare la sequenza della scala in Metal Gear Solid 3: Mangiatore di serpenti

Diversi rapporti recenti hanno condiviso informazioni su un bug scoperto dal velocista, che ha scoperto un modo per aggirare una delle sequenze più emozionanti in Metal Gear Solid 3: Mangiatore di serpenti. Come ricorderete se avete giocato a questo episodio, Naked Snake sale una scalinata apparentemente infinita per raggiungere la cima del monte Krasnogorje, a metà strada e preceduta da un silenzio assoluto, inizia a suonare il tema ufficiale del gioco, mangia i serpenti Interpretata da Cynthia Harrell.

Nuovo problema tecnico di MGS3, salta la scala pic.twitter.com/iyJqvP5Gma – Apel (@apel__) 12 aprile 2022

Come puoi vedere, questo glitch si verifica quando esegui una serie di movimenti di armi e oggetti nell’inventario fino a quando non vengono posizionati alla base della scala. Questa combinazione fa sì che Naked Snake prenda una posizione insolita a T che lo porta immediatamente all’ingresso della vetta del monte Krasnogorje, risparmiando molto tempo se stai cercando di battere un record.

visto che stiamo parlando attrezzature metallicheRecentemente Hideo Kojima ha rivelato che a un certo punto stava pensando a Solid Snake che teneva i topi come animali domestici metallo duro della calce. Accanto al, Il sito web del presunto 35° anniversario del franchise si è rivelato falsoAnche se includeva critiche a Konami per la sua gestione della serie.

Tieniti informato, a Level UP.

Video: REPLAY – Metal Gear Solid 3: Snake Eater

fonte