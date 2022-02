Tradizione italiana – L’avventura di una donna italiana di 72 anni a piedi da Venezia a Pechino

Il sentiero escursionistico Vienna Commerota da Venezia a Pechino, all’età di 72 anni, segue le orme di Marco Polo, soprattutto per conoscere il patrimonio italiano, per scoprire nuove terre. Possono sognare e ottenere qualsiasi cosa.

Il suo sorprendente viaggio partirà il 26 aprile da un’organizzazione unica: le Isole Lazaretti a Venezia (nord Italia), dove fu ordinato il primo isolamento registrato nel secolo per isolare gli appestati. In tutto il mondo a causa dell’infezione da virus corona.

Dalla città natale di Marco Polo, Camarota intraprende un viaggio di tre anni attraverso Serbia, Turchia, Azerbaigian, Iran e Kazakistan, seguendo le orme del famoso esploratore italiano che ha rivelato la Via della Seta in Occidente. E fino al suo arrivo nella capitale cinese, la Mongolia, un’équipe medica monitorerà a distanza le sue condizioni.

Questo non è il primo viaggio di un veterano avventuriero italiano che ha attraversato parti della Patagonia, dell’Amazzonia e del Tibet per più di trent’anni, e il suo ultimo traguardo è il completamento di un viaggio attraverso l’Italia dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe. , Il momento in cui ha deciso che il suo prossimo vincitore sarebbe stato Marco Polo.

“L’idea del viaggio è nata quando ho finito il viaggio di Goethe, quindi ho deciso di seguire Marco Polo perché ha scritto la storia dell’Oriente con i suoi libri, un viaggio che ha colpito molti, e continua ancora”, ha detto. Efe è il coordinatore dei progetti escursionistici nella regione italiana di Campana (meridionale). Spiegato in un’intervista a Cammarota.

A 72 anni, anche se è difficile da indovinare quando la guardi, vista la sua carnagione atletica, riconosce la sensazione opprimente che ha quando si imbarca in questa avventura, con solo il suo grande zaino arancione. Prendi una copia dei suoi effetti personali e una copia dei “Viaggi di Marco Polo”.

«Marco Polo in fondo è un uomo coraggioso, animato da una sete inestinguibile di conoscere e di farsi conoscere», legge ad alta voce Camrotta, e ammette con un sorriso: Marco Polo del futuro.

L’italiano, noto per le sue imprese nel panorama dell’ecoturismo del suo Paese, condivide lo stesso intento di Polo:

Camarotta manda un messaggio di pace anche nei suoi viaggi. “Quando viaggi, noti che non dobbiamo combattere per motivi razziali o religiosi perché siamo tutti fratelli”, dice.

Nonostante percorrerà migliaia di chilometri da sola, l’alpinista senior promette che non si sentirà sola perché durante il viaggio imparerà, nonostante le differenze linguistiche e culturali, il suo paese, l’Italia.

“Per sua volontà trascende il patrimonio del nostro Paese e lo fa vivendo la realtà dei suoi piccoli centri e parlando alle persone che incontra delle sue ricchezze storiche”, ha affermato Rosario Santanastasio, presidente del Club Archeologico d’Italia. Efe. , sarà con lei durante il suo viaggio.

Ma al di là dell’opera di promozione culturale della tradizione italiana, Camrotta ha un suo obiettivo: “Spiegare alle donne che non è vero che possiamo fare quello che vogliamo, ma che possiamo ottenere tutto”, dice con orgoglio.

È un promemoria per le nuove generazioni di “conoscere il mondo attraverso i viaggi”, ma non solo da monumenti importanti, ma scoprendo coloro che li circondano e immergendosi nella vita delle città che visitano.

Mentre cattura Pechino, oltre il suo 75esimo compleanno e guardando al futuro, Camarotta annuncia con entusiasmo il suo nuovo obiettivo: “Se lascio la Cina vivo, viaggerò per il mondo”.