Tragedia in Italia: Una giovane donna che andava a fare una passeggiata in montagna cadde davanti al suo fidanzato e morì tragicamente.

Un tragico incidente ha causato uno shock Italia Dopo l’annuncio della morte di Valentina Fino, Una donna di 31 anni è morta dopo essere caduta da più di 100 metri dalla montagna Negli Appennini.

Pochi minuti prima dell’imprevisto, la vittima era impegnata in una “escursione romantica” con il fidanzato Andrea Petada (34 anni), che ha filmato gli ultimi momenti del suo allenamento. Trekking. “Ho sentito un grido e l’ho vista cadere. “Sono distrutto e mi fa molto male”, ha detto il ragazzo.

Alla giovane è accaduto uno spiacevole episodio È scivolato fuori da un sentiero ed è caduto nel vuoto, riportando ferite mortali.. Nonostante il suo compagno abbia immediatamente chiamato i soccorsi e sia sceso ai piedi del dirupo, non è stato possibile fare nulla per salvarla.

Poche ore prima, Valentina è stata ripresa da Bedata mentre scalava una parete rocciosa del Passo Pietra Tagliata nell’Appennino italiano. Quelli sarebbero stati i suoi ultimi film in vita.

Valentina Fino è stata filmata mentre scalava la parete rocciosa poche ore prima del suo incidente mortale. (Foto: Il Sole)

Ore dopo, il corpo della vittima è stato recuperato dalla polizia e dagli elicotteri dei vigili del fuoco che volavano vicino alla montagna.

“Avevamo tanti progetti insieme sulla vita e sulle escursioni”, si è lamentato il fidanzato della giovane.

Come riportato il soleC’era Valentina Fino Infermiera In un ospedale dove curava malati di cancro. Nei giorni liberi gli piaceva esercitarsi TrekkingUn’attività che gli piaceva con il suo partner.

La vittima praticava trekking nei suoi giorni liberi. (Foto: Il Sole)

“Ci siamo incontrati per strada. Si è creato un legame immediato e molto forte. Come se fossimo profondamente connessi. E non solo per la nostra passione per la montagna. Entrambi sono molto sensibili. Distante e introverso”, ha detto Petata del suo legame con la vittima.

Valentina Fino è stata salutata questo mercoledì dalla sua famiglia e dai suoi amici nella chiesa di Borgo Banicale a Bologna. “È morto nel luogo che amava, e l’unica consolazione è che se n’è andato così felice”, concluse il suo amante.