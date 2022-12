Trailer, cast, data di uscita e tutto ciò che sappiamo sulla serie Amazon Prime Video

Il passare degli anni e il successivo sviluppo tecnico ha permesso al mondo dei videogiochi di generare prodotti sorprendenti con narrazioni molto complesse e ambiziose; Qualcosa che alla fine ha finito per influenzarlo Alcuni adattamenti cinematografici grandi e piccoli si sono finalmente liberati dallo stigma della loro condizione.

condizione ‘l’ultimo di noi’ di Craig Mazin per HBO ne è un chiaro esempio, ma l’avventura di Joel ed Ellie è arrivata con un forte contendente per Amazon Prime Video. Questo non è altro che ‘Dio della guerra’E il Traduzione in formato della serie epica di Santa Monica Studio che ha già ricevuto il via libera È ufficiale e da esso raccoglieremo tutto ciò che sappiamo finora.

Quando esce God of War?

Sebbene le prime notizie sul progetto ci siano arrivate a marzo di quest’anno, non è stato fino al 14 dicembre 2022 che è stato confermato ufficialmente il gioco “God of War”, che ha ancora molta strada da fare prima di unirsi ai server Prime Video . Finora Non c’è una data, ma non aspettarti di vederlo, all’incirca, fino al 2024 per queste stesse date – Se non un po’ più tardi.

Attori ed eroi del film “God of War”

Non c’è spazio per la speculazione qui. L’equipaggio di God of War è un mistero. Non appena avremo informazioni al riguardo, aggiorneremo rapidamente e rapidamente questa sezione, anche se l’ovvio è quelloChristopher Judge ci mancherà molto Presta le corde vocali di Kratos.

Squadra di Dio della guerra

Per ora, per quanto riguarda il team responsabile di “God of War”, possiamo confermare i nomi che compongono il team dello show che guiderà la stanza degli sceneggiatori. Questo duo sarà composto da Mark Fergus e Hawke Ostby; impiegati “Hombre de Hierro”E il “Cowboy e alieni”creatori di contenuti “estensione” e candidati all’Oscar per il loro lavoro “figli degli uomini” di Alfonso Cuarón.

Con loro, Raf Judkins Lavorerà come produttore dopo aver partecipato a serie come “Hemlock Grove”, Agenti SHIELD anche La ruota del tempo e nell’adattamento per il grande schermo del videogioco Naughty Dog ‘Sconosciuto’.

Storia del dio della guerra

Quando il progetto è stato annunciato alcuni mesi fa, non sono stati rivelati dettagli sul fatto che la serie “God of War” si sarebbe concentrata su di esso. Fase Kratos in Grecia Dai videogiochi originali o se ci scommetterei Nuova modalità nordica Dal titolo del 2018 e dal suo sequel recentemente pubblicato, intitolato “Ragnarok”.

Infine, grazie a giornalista hollywoodianoAbbiamo appreso che lo show di Amazon Prime Video toccherà l’esilio di Kratos dall’antica Grecia fino al suo arrivo nel regno di Midgard per Sviluppo degli eventi delle ultime due partite. Così recita la descrizione dell’ipotesi fin qui presentata:

Quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende un pericoloso viaggio con il figlio separato per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio nasconde una ricerca epica, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringono Kratos a combattere i suoi dei e nuovi mostri per il destino del mondo.

Trailer, foto e poster

Per ora, tutto ciò che abbiamo è questa immagine condivisa dall’account Prime Video ufficiale annuncia, attingendo all’artwork di “God of War” del 2018, sull’avvio dalla produzione.