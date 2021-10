Trailer dell’ultima stagione di ‘Luis Miguel, the Serial’ con Mariah Carey, Dion e una carriera da recuperare

Il La terza e ultima stagione a partire dal ‘Luis Miguel, la serie‘ Lo so il primo spettacolo il seguente 28 ottobre Dove vedremo il climax finale del romanzo che racconta la vita tragica e fortunata dell’artista messicano internazionale.

In questa nuova puntata avremo di nuovo Due orari In uno, Luis Miguel cerca di avanzare nella sua carriera nel mercato anglosassone e nell’altro, affrontando nuove sfide che minacciano tutto ciò che ha costruito.

Inoltre, Appare Il cantante è una delle figure più sorprendenti nella vita dell’artista Mariah CareyCon la quale ha avuto una relazione tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

a) si, Diego Bonita Saluta il personaggio che interpreta dal 2018 e che lo incarna in modo reale e avvincente.

riepilogo

Nella sua ultima stagione, Luis Miguel, la serie continua la storia di un’icona della musica messicana e lo mostra all’apice della sua carriera dopo il suo debutto in duetto con Frank Sinatra e in preparazione per l’uscita del suo prossimo album, insieme al suo nuovo cast di attori guidati dall’ambizioso Pablo Cruz Guerrero. Con l’arrivo di nuovi personaggi, la narrazione della terza e ultima stagione continua su due linee temporali. In uno, Luis Miguel (Diego Bonita) viene mostrato mentre cerca di avanzare nella sua carriera nel mercato anglosassone, quando incontra Maria (Jade Ewen), e nell’altro, affronta nuove sfide personali e professionali che minacciano ciò che ha costruito intorno a lui. Da più di trent’anni di attività.

